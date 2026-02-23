Más gasto y más quejas: El desembolso de récord en gasolina en 2025 enciende a los conductores de Castellón

Las quejas de los conductores de la provincia es prácticamente unánime. A pesar de que 2025 ha cerrado con un descenso en el precio medio de los tipos de gasolina, que situaron en los 1,49 euros en la gasolina 95 y 1,68 euros en el caso de la 98, el gasto en combustible ha aumentado significativamente en Castellón.

"Es horrible lo que se paga en gasolina". "Hago muchos kilómetros al día y sí que noto que debo echar más gasolina". "Sigue siendo mucho dinero lo que cuesta llenar el depósito". Entre la indignación y la resignación, los consumidores provinciales muestran su malestar ante un desembolso que no deja de aumentar.

Más de 137 millones

Así lo demuestran los datos que ofrece la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) que señalan que, durante el pasado año, los castellonenses llenaron los tanques de sus vehículos con 99.913 toneladas, la mayor cantidad desde 2004. Traducido a cifras económicas, los conductores invirtieron 149.276.480 millones de euros en alimentar a sus coches, un récord desde que existen estos registros.

Los conductores provinciales han gastado cerca de 100.000 toneladas de gasolina en 2025. / Gabriel Utiel

Este incremento continuado en el consumo se explica, por un lado, porque el número de coches en circulación no deja de subir. Aparte, aunque en muchos casos son vehículos híbridos o ecológicos, la mayoría de ellos todavía necesitan gasolina para funcionar. A esto se une el envejecimiento del parque móvil, que provoca que el gasto en gasolina de los coches aumente.

La percepción de los usuarios de gasolineras es que el precio del combustible no deja de subir. Según qué momento se tome, esta afirmación se convierte en verdadera o se desmonta. En lo que llevamos de 2026, el litro ha encarecido. En la gasolina 98, la subida ha sido de 0,03 céntimos, al pasar de 1,66 a 1,69 entre enero y febrero. En la gasolina 95, ha sido de 1,45 a 1,47 en estos dos meses de año.

Pero, si se compara 2025 con 2024, la media ha mostrado un descenso generalizado. La gasolina 95 se cotizó a 1,58 (0,07 más que el pasado año) y 1,77 en caso de la 98 (un incremento del 0,09). A pesar de esto, los castellonenses gastaron, hasta diciembre de 2024, 143.903.690 millones de euros en combustible y repostaron 90.620 toneladas en estos doce meses.

Alternativas de ahorro

Los conductores apuestan por alternativas para ahorrar en gasolina. Así lo apuntan los usuarios de vehículos ecológicos. Es el caso de los propietarios de coches híbridos o de gas. "Ahora solo llenamos el depósito una vez cuando antes eran tres", comentan en el caso de los autos de gas, una situación similar con los híbridos.