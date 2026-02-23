La Generalitat publica una guía para que las familias implanten el control parental en juegos online y protejan a los menores

La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), ha publicado una nueva guía para concienciar a las familias sobre la necesidad de implantar el control parental en los juegos online con el objetivo de proteger a los menores frente a los riesgos del entorno digital.

El documento está dirigido a familias con menores que utilizan plataformas como Roblox, Fortnite o Stumble Guys, espacios que, según subraya la administración autonómica, no solo son entornos de ocio, sino también lugares de socialización donde interactúan con otras personas como si estuvieran en el mundo real.

Una herramienta para fomentar la seguridad digital en casa

El CSIRT-CV, centro especializado en ciberseguridad adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), desarrolla una intensa labor de formación y concienciación mediante la publicación de guías y recomendaciones en redes sociales y en su portal especializado.

El director general de TIC, Javier Balfagón, ha explicado que esta guía busca ayudar a las familias a proteger y guiar a los menores cuando hagan uso de juegos online y otros entornos digitales.

“Estos entornos digitales requieren de la misma atención y acompañamiento que los reales y conllevan riesgos asociados, desconocidos por los más pequeños. Por esta razón, es imprescindible que las familias conozcan y aprendan a utilizar las herramientas de apoyo que tienen a su alcance, como puede ser el control parental”, ha señalado.

El control parental no es desconfianza, sino protección

Balfagón ha insistido en que utilizar el control parental no es sinónimo de desconfianza ni implica espiar o castigar, sino que supone un acompañamiento activo para proteger a los menores.

No obstante, ha reconocido que esta herramienta puede convertirse en una barrera cuando los adultos desconocen cómo configurarla correctamente. Por ello, la guía explica cómo implantar el control parental tanto en los juegos como en los chats que incorporan.

Riesgos en los juegos online: grooming, estafas y acoso

Los expertos de CSIRT-CV recuerdan que los menores comparten estos espacios digitales con personas de todas las edades y con intenciones muy diversas, lo que puede implicar riesgos como el grooming, las estafas, el acoso o el lenguaje tóxico.

La guía orienta a las familias para establecer límites adecuados a la edad de cada menor y ejercer una supervisión responsable, permitiendo además detectar problemas a tiempo y actuar antes de que una situación se agrave.

Control también en dispositivos y chats independientes

El documento advierte de que no basta con bloquear los chats de los juegos. Las consolas, tabletas u ordenadores pueden contar con sistemas de mensajería propios que también deben protegerse mediante controles adicionales en los dispositivos.

Además, la publicación incluye un listado de reglas de seguridad digital imprimible, pensado como recordatorio para el hogar.

Entre los consejos clave dirigidos a menores de 13 años se encuentran:

No compartir el nombre real ni datos personales .

. Jugar solo con personas que conozcan en la vida real.

Informar a los tutores sobre cualquier situación anómala o incómoda en el entorno digital.

Con esta iniciativa, la Generalitat refuerza su labor de concienciación en ciberseguridad y promueve una cultura de buenas prácticas en el uso de las tecnologías entre la ciudadanía.