El Hospital de Vinaròs es pionero en la provincia de Castellón en la crioablación de mama para el tratamiento de pacientes con cáncer

El Hospital Comarcal de Vinaròs se ha convertido en el primer centro de la provincia de Castellón en incorporar la crioablación de mama, una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres de edad avanzada o con contraindicación para cirugía convencional.

El procedimiento, que no requiere cirugía abierta ni anestesia general, se realiza de forma ambulatoria y está indicado especialmente para pacientes a partir de los 75-80 años que no pueden someterse a una intervención quirúrgica o que la han rechazado.

Una técnica sin cirugía abierta ni anestesia general

La crioablación de mama es llevada a cabo por el equipo de especialistas en Radiodiagnóstico del hospital. Según explica el radiólogo Alexandro Eugena, el procedimiento se realiza “mediante una aguja fina guiada por ecografía a través de la cual se accede al tejido mamario para congelar y destruir el tumor usando frío extremo, con una temperatura de hasta -40°C”.

El especialista subraya que “es una técnica que no precisa una cirugía abierta ni tampoco anestesia general”. La intervención se practica con anestesia local, introduciendo una fina aguja hasta el tumor bajo control ecográfico, de forma similar a como se realizan las biopsias.

Una vez en el tejido, la punta de la aguja alcanza temperaturas extremadamente bajas, creando una bola de hielo que congela y destruye las células cancerosas. Posteriormente, la sonda realiza ciclos de congelación y descongelación para maximizar el efecto sobre el tejido dañado.

Procedimiento ambulatorio y sin ingreso hospitalario

El doctor Eugena puntualiza que la práctica de esta técnica “no requiere el ingreso hospitalario de la paciente”. La crioablación es un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio, indoloro y rápido, lo que facilita su aplicación en pacientes con factores clínicos que desaconsejan la cirugía convencional.

El Hospital Comarcal de Vinaròs es actualmente el único centro hospitalario de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón que practica esta técnica.

Indicada para mujeres mayores de 75 años

La crioablación mamaria es una técnica segura que presenta baja morbilidad y escasas complicaciones, debido a la vasoconstricción que produce el frío.

Está indicada en mujeres a partir de los 75-80 años que no sean candidatas a cirugía convencional, así como en pacientes que han rechazado la intervención quirúrgica o presentan factores clínicos incompatibles con ella.

Entre sus ventajas destaca también su versatilidad, ya que permite tratar desde lesiones o ganglios pequeños y de bajo riesgo hasta tumores avanzados. Además, aporta un efecto sistémico al estimular la respuesta inmune antitumoral. Asimismo, puede utilizarse en el tratamiento de lesiones benignas como los fibroadenomas.