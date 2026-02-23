Miguel Barrachina reclama en Bruselas un “Frontex agroalimentario” para proteger al sector agrario valenciano

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado ante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) la creación de un “Frontex agroalimentario” que garantice un control único en fronteras para asegurar la reciprocidad en las importaciones y proteger al sector agrario valenciano.

Barrachina ha defendido en Bruselas una vigilancia firme en los puntos de entrada de la UE para que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los productores europeos, así como la activación automática de las cláusulas de salvaguarda ante posibles distorsiones de mercado.

Un “Frontex agroalimentario” con reglas homogéneas en toda la UE

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que la Unión Europea “no puede permitirse puntos de entrada con reglas distintas” y ha reclamado criterios homogéneos en puertos y fronteras de los 27 Estados miembros.

“Un Frontex agroalimentario, un control, una vigilancia firme en todas las fronteras de los 27 países, para que todo lo que entra cumpla las mismas condiciones que nuestros agricultores y ganaderos padecen”, ha afirmado.

El objetivo, según ha explicado, es garantizar que el sector pueda competir en igualdad de condiciones frente a terceros países.

Activación automática de las cláusulas de salvaguarda

El titular de Agricultura ha insistido en que las cláusulas de salvaguarda ya aprobadas por la UE deben activarse de forma automática cuando se cumplan criterios objetivos, sin depender de una petición nacional que pueda llegar tarde.

“Una salvaguarda que llega tarde no protege”, ha señalado.

Barrachina ha pedido procedimientos ágiles ante entradas masivas de productos, distorsiones de precios o daños directos a sectores sensibles, defendiendo que el mecanismo funcione cuando el perjuicio aún es reversible y la campaña sigue en marcha.

Asimismo, ha lamentado que, cuando el mercado se distorsiona, “nadie en el Gobierno de España pide lo que ya está previsto”, en referencia a la activación de estos instrumentos de defensa comercial.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, reunido en Bruselas. / GVA

Defensa del productor valenciano y reciprocidad real

El conseller ha recalcado que la defensa del productor europeo “empieza por exigir reciprocidad real en estándares y controles”, y ha advertido de que no se puede dejar al productor “a merced de la desigualdad”, mientras en la UE se exigen controles que no se aplican con la misma intensidad a productos de terceros países.

En este contexto, ha vinculado su reivindicación a la situación económica del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, que atraviesa un momento ascendente.

Récord de exportaciones del sector agroalimentario valenciano

Tras la reunión, Barrachina ha destacado que el sector agroalimentario valenciano “ha vuelto a batir otro récord”, alcanzando 10.197 millones de euros en exportaciones, un 8 % más que el año anterior.

La Comunitat Valenciana registra además un superávit comercial de 200 millones de euros, dentro del cual el sector agroalimentario aporta un saldo positivo de 3.500 millones, al vender al exterior más de lo que compra.

Con estas cifras, el conseller ha defendido que se trata de un sector “fuerte, sólido y estratégico para el empleo y el territorio”, y ha reiterado que la Generalitat seguirá defendiendo en Europa “las mismas reglas de juego” para quien produce en la Comunitat Valenciana y para quien quiere vender en ella.