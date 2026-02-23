El nuevo riesgo asociado con el viento: crece la caída de placas solares en Castellón

En apariencia es invisible, pero su rastro devastador llega en forma de árboles arrancados, vallas dobladas y señales en el suelo. Por primera vez en la provincia, la alarma del Es-Alert no sonó en Castellón por las lluvias, sino por el viento. Una alerta roja el pasado 14 de febrero, con la advertencia a la gente de que evitara salir a la calle para protegerse.

Las previsiones se cumplieron y en muchas localidades de la provincia se superaron los 100 kilómetros por hora. Además, las imágenes del vendaval mostraron cómo se unió un nuevo elemento al rastro de destrucción: las placas solares ubicadas en los tejados.

Riesgos en las instalaciones fotovoltaicas

Por fortuna, no consta que se haya causado ningún daño personal como consecuencia de la caída de estos paneles, pero es un nuevo riesgo a tener en cuenta. Guillermo van Koningsloo, comercial de la empresa instaladora Solarcas, advierte de que muchos de estos objetos desplazados "se pueden deber a quien solo piensa en el precio a la hora de poner placas, sin tener en cuenta las condiciones de viento o suciedad". Por eso, recomienda "pensar en el mantenimiento y el servicio posventa".

Placas caídas del colegio de Bejís. / Mònica Mira

En su compañía van más allá de las condiciones técnicas mínimas. "Puede que las placas lleguen a romperse, pero es más difícil que se caigan, porque colocamos tensores". Asegura que no han tenido noticia de piezas instaladas por ellos que hayan caído en este episodio. Con todo, explica que lo ocurrido "ha llegado a alcanzar los 120 kilómetros por hora y puede considerarse como un huracán", poco frecuente en la provincia.

Coberturas y pólizas ante temporales

El presidente de los mediadores de seguros de Castellón, Fernando Solsona, expone que las placas solares "son un riesgo asociado a situaciones como las de días atrás", por lo que ya es habitual que este tipo de instalaciones queden incluidas en las pólizas. Añade que para tejados de viviendas y pymes "hay productos específicos, e incluso ya se incluyen cláusulas para estos supuestos cuando se renuevan las pólizas que puedan tener vigentes". En los últimos años, con el auge de las instalaciones fotovoltaicas, "se han hecho muchas adaptaciones en los seguros", aunque entiende que algunos de los daños ocurridos en las últimas semanas se puedan quedar fuera de compensaciones si no se ha pensado en estos supuestos.

Panel roto en Peñíscola. / Mediterráneo

Solsona detalla que los mediadores "asesoramos para evitar este tipo de problemas y avisar para incluir estas instalaciones", y de paso recomienda que quienes tengan seguros ligados a hipotecas bancarias deberían comprobar el detalle de sus coberturas.

Impacto del cambio climático

La cantidad y el tipo de partes que debe tramitar un asegurador son el indicador de que el cambio climático es una realidad. En el caso concreto de los vientos, el presidente de este colectivo en Castellón detalla que las velocidades más usuales en las pólizas "están entre los 80 y los 95 kilómetros por hora".

En cuanto al aumento de estas inclemencias, Solsona avisa de que esto puede hacer cambiar las condiciones en el futuro, tanto de las propias empresas aseguradoras como del Consorcio de Compensación. Un efecto del calentamiento global que también impacta en el bolsillo.