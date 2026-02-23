Porcelanosa avanza en sostenibilidad con una nueva instalación solar de 30.000 metros cuadrados

Uno de los grupos más importantes de la industria cerámica española, Porcelanosa, ya ha abierto las puertas de su Muestra Internacional de interiorismo y arquitectura. Durante los próximos días se espera la presencia de unos 12.000 visitantes procedentes de todo el mundo, en una exposición totalmente renovada.

Como es tradicional, durante la primera jornada se ha hecho la visita de representantes del Ayuntamiento de Vila-real. El alcalde, José Benlloch, aprovechó la circunstancia para avanzar que en la junta local de gobierno del próximo jueves está prevista la luz verde para el próximo proyecto de Porcelanosa en materia de sostenibilidad.

Energía fotovoltaica

“En las antiguas instalaciones de Novogres se va a instalar una enorme placa fotovoltaica de 30.000 metros cuadrados, lo que equivale a tres campos de fútbol”, expuso Benlloch, quien añadió que la infraestructura cuidará el entorno “con jardines verticales, de modo que será un verdadero modelo de utilización del espacio para producir energía”.

El alcalde añadió que la planta tendrá una capacidad de 3,5 megavatios, “que alimentará las necesidades eléctricas de la planta cuatro del grupo”, dedicada al gran formato y piedra sinterizada.

Benlloch insistió en el carácter de referencia de grupos como Porcelanosa en la riqueza de Vila-real, tanto en la generación de puestos de trabajo como en recaudación de impuestos en el municipio.