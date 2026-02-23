"No queremos privilegios, queremos justicia": Los autónomos volverán a manifestarse en Castellón el 2 de marzo

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha confirmado oficialmente que el próximo 2 de marzo volverá a sacar a miles de trabajadores por cuenta propia a las calles de toda España, incluida Castellón, donde la manifestación partirá desde la Plaza Mayor a las 11.00 horas.

Tras la convocatoria del pasado 30 de noviembre, que movilizó a más de 80.000 autónomos en 21 ciudades, el colectivo asegura que el movimiento “no se detiene” ante la falta de respuestas estructurales a sus reivindicaciones.

Una movilización nacional que crece: de 21 a 38 ciudades

Lo que comenzó como una protesta en 21 ciudades se ha convertido en un clamor nacional con casi 40 sedes confirmadas —38 en estos momentos—, y con previsión de seguir creciendo.

El objetivo es claro: superar ampliamente los 80.000 participantes de la anterior convocatoria y forzar a las instituciones a responder a las demandas del sector.

“El 30N demostró que no estamos solos. Ahora, con más ciudades y la misma determinación, queremos que el 2 de marzo sea un nuevo hito histórico que obligue a escuchar las voces de los más de 3,41 millones de autónomos que mantenemos viva la economía española”, señala una portavoz de la Plataforma.

Por qué el 2 de marzo simboliza el “30F” de los autónomos

La fecha elegida no es casual. El 2 de marzo simboliza el “30F”, un día que no existe en el calendario, pero que representa —según el colectivo— una realidad muy presente para los trabajadores por cuenta propia.

La Plataforma insiste en que la situación del sector continúa marcada por problemas estructurales que siguen sin resolverse.

Las reivindicaciones de los autónomos

El manifiesto mantiene las mismas exigencias que en la anterior convocatoria. Entre las principales reivindicaciones destacan:

Presión fiscal creciente.

Cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales.

Falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores.

Burocracia que dificulta el acceso a ayudas y el desarrollo de la actividad.

Deterioro progresivo del pequeño comercio y del tejido económico local.

Según los datos oficiales recogidos por la organización, en España hay más de 3,42 millones de autónomos, un colectivo que consideran clave para la economía, el empleo y la vida comercial de barrios y municipios.

“Sin autónomos no hay economía real ni cohesión territorial”, subrayan desde la Plataforma.

Recorrido de la manifestación en Castellón

En Castellón, la movilización será simultánea al resto del país y se desarrollará de forma pacífica y abierta a la ciudadanía.

📍 Ciudad: Castellón

🕚 Hora: 11.00 horas

📌 Punto de salida: Plaza Mayor

Recorrido: Plaza Mayor, Calle Mayor, Calle Gasset, Puerta del Sol, Calle Ruiz Zorrilla, Avenida Rey Don Jaime, Plaza Clavé, Calle San Luis y Plaza María Agustina.

📣 Punto final y lectura del manifiesto: Plaza María Agustina.

La organización recalca que se trata de un movimiento independiente, sin vinculación partidista y sustentado en el derecho constitucional de reunión y manifestación.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia”

Desde la Plataforma lanzan un mensaje directo: “no se trata de privilegios, sino de condiciones justas para poder trabajar, emprender y sostener el tejido productivo del país”.

La movilización del 2 de marzo busca consolidar un movimiento nacional que ya ha demostrado capacidad de organización y respaldo social. Será, según remarcan, una convocatoria pacífica, simultánea, apartidista y abierta a autónomos, simpatizantes, familias y ciudadanos que deseen sumarse de forma voluntaria.

“Somos quienes levantamos la persiana cada día, sostenemos el comercio de proximidad y buena parte de la economía real. Sin autónomos no hay futuro”, concluyen.