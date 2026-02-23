Sanitat derivó en Castellón un 69% más de cirugías a la privada en la era de Mazón

La sanidad pública valenciana envió en Castellón 4.315 cirugías a la sanidad privada durante el 2024 a través del plan de choque, un sistema para reducir las listas de espera que han crecido de forma significativa durante el último lustro. Estas cifras suponen un 40% más que las registradas en 2020 y también son un 17,3% superiores a las realizadas en 2023, con medio año de gestión del Botànic y otro medio con el PP al frente de la Generalitat Valenciana. En el conjunto de la Comunitat, en 2024 se derivaron a la privada 44.279 operaciones.

Pero si se compara la cifra, la del primer año de Marciano Gómez como conseller, con la de 2022, último ejercicio plenamente atribuible al gobierno de coalición de izquierdas, las derivaciones han aumentado en la provincia un 69%. Así, en 2022, el número el número de cirugías derivadas y pagadas a hospitales privados se quedó en Castellón en 2.555, casi 1.800 menos que en 2024, según los datos incluidos en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanitat 2024. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el incremento fue algo menor, del 49%, ya que en 2022 las intervenciones derivadas a clínicas y hospitales privados ascendieron a 29.682

El presupuesto

Fuentes oficiales de Sanitat piden fijar el foco en el presupuesto ejecutado y no solo en el número de intervenciones realizadas dentro del plan de choque. Si se analiza este dato, en el territorio valenciano el departamento de Marciano Gómez gastó 27,1 millones en este concepto; es un 36,53% menos que los 42,7 millones invertidos en 2023. Si se compara la cifra con la ejecutada en 2022 -fueron 22,7 millones-, el incremento es del 19,3%, un porcentaje muy por debajo de la subida del número de operaciones. «Desde el primer día, dije que una de nuestras funciones era ser eficaces y eficientes en la sanidad pública valenciana -defendió el conseller hace un par de semanas-, pero que si no llegamos a dar el servicio a los pacientes, sin ningún tipo de ambages y temor, mandaremos pacientes a la sanidad privada».

La tendencia del plan de choque seguirá al alza en 2025 o así, al menos, se intuye por las cuatro ampliaciones de su presupuesto aprobadas por el Consell a lo largo del pasado ejercicio. La última fue en diciembre de 2025, aunque la resolución se publicó recientemente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con una crecimiento del crédito hasta 57,9 millones de euros. A nadie se le escapa que si se amplía la partida es porque ya se ha gastado todo lo presupuestado; de constatarse en la memoria de gestión de 2025, sería el doble que el año anterior.

Las ‘peonadas’ caen

Crecen las cirugías hechas en la privada y, en contraposición, disminuyen las cirugías realizadas a través del programa de autoconcierto, mal conocido como peonadas u operaciones por las tardes. Con respecto al año 2023, son un 3,8% hasta los 41.110 procedimientos; aunque es cierto que, en comparación con el año 2022, el último del Botànic, la subida es del 24% con más de 8.000 intervenciones más. De igual forma que con el plan de choque, Sanitat pide fijarse en el presupuesto ejecutado; en 2024, fue de 46,5 millones, un 7% más que en 2023 y un 36,5% más que en el último año del Botànic.

Cabe recordar que, en 2024, Sanitat cambió las reglas de los autoconciertos con modificaciones en la forma de pago -pasó de abonar por servicio a hacerlo por horas- y limitó a cuatro horas las peonadas por profesional y día. La nueva normativa no agradó a muchos profesionales, quienes rechazaron participar en el programa y, además, Sanidad abonó con retraso muchos meses. Según los sindicatos, esto se hizo deliberadamente para desincentivar la participación de los sanitarios en las peonadas.

La tendencia a la baja podría agravarse en 2025 -se sabrá dentro de un año- porque Sanitat paralizó el autoconcierto en el último trimestre con la excusa de poder testear los resultados del programa de productividad por incentivos que probó de septiembre a diciembre. Para 2026, el departamento ha recuperado las peonadas.

¿Y las listas de espera?

El año 2023 se cerró con 65.245 pacientes pendientes de pasar por el quirófano. De ellos, 16.013 llevaban más de 180 días en la lista de espera y son, a priori, los más proclives a ser enviados a la sanidad privada. «Estos centros prefieren operaciones sencillas, con poca complejidad y sin necesidad de hospitalización de una noche, porque son las más rentables», explica el diputado de Compromís Carles Esteve; saberlo exactamente es complejo porque la memoria de gestión no ofrece datos desgranados por especialidades, ni por procedimientos concretos, aunque este periódico los ha solicitado a Conselleria. Dos años después, la lista de espera ha crecido hasta los 72.800 pacientes, un 11 % más que en diciembre de 2023; pero la de las personas con más de 180 días en espera se dispara un 52,12 % desde entonces. Es otro indicador, además del presupuestario, que invita a pensar un aumento de las derivaciones a la privada en 2025.

Hace un par de semanas, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, acusó al conseller de Sanitat de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública» en la Comunitat Valenciana y anunció la petición para crear una comisión de investigación en Les Corts Valencianes para esclarecer las polémicas relacionadas con Ribera Salud, la empresa impulsora del modelo Alzira en la sanidad pública valenciana con Eduardo Zaplana como president.

El conseller Gómez anunció que va a emprender acciones legales por un delito de atentado contra el honor, calumnias e injurias, contra la también ministra de Ciencia. «Es inadmisible que una ministra mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia».