SIMAP denuncia a la Conselleria de Sanitat ante Inspección de Trabajo por superar el límite legal de jornada en médicos y enfermería

El Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (SIMAP) ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo contra la Conselleria de Sanitat por la supuesta vulneración sistemática de la normativa europea que regula la jornada laboral de los médicos en la Conselleria de Sanitat en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Según el sindicato, el actual modelo de guardias obliga a médicos, facultativos y personal de enfermería a superar el límite máximo de 48 horas semanales de promedio que establece la Directiva 2003/88/CE, sin consentimiento individual expreso, lo que supondría un incumplimiento continuado de la legislación vigente.

La normativa europea limita la jornada laboral a 48 horas semanales

La Directiva 2003/88/CE establece con claridad que el tiempo máximo de trabajo no podrá superar las 48 horas semanales de promedio, salvo consentimiento expreso, individual y libre del trabajador.

En su artículo 22.1, dispone que ningún empleador puede exigir que se supere ese límite sin consentimiento, garantizando además que el profesional no podrá sufrir perjuicio alguno por negarse y que deberán existir registros verificables a disposición de la autoridad laboral competente.

Este mandato fue incorporado al ordenamiento jurídico español en 2003 mediante su transposición al Estatuto Marco y a la normativa autonómica. Según SIMAP, se trata de una regulación “clara, imperativa y vinculante” que no admite excepciones estructurales basadas en necesidades organizativas o déficit crónico de plantilla.

SIMAP denuncia un exceso estructural en la jornada laboral de los médicos

El sindicato sostiene que la Conselleria de Sanitat viene superando de manera sistemática estos límites a través del modelo actual de guardias, que incrementa de forma obligatoria la jornada efectiva de trabajo por encima de los máximos legales.

Para SIMAP, la jornada laboral de los médicos en la Conselleria de Sanitat en Castellón y en el resto del territorio no se amplía de forma excepcional, sino estructural, ya que las guardias se han convertido en el mecanismo ordinario para garantizar la asistencia sanitaria continuada.

Además, recuerda que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2000 (Asunto SIMAP) confirmó que el tiempo de guardia presencial debe computarse íntegramente como tiempo de trabajo y que el personal médico está plenamente incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva.

Desde entonces, según el sindicato, no existe duda jurídica sobre la obligación de respetar los límites máximos de jornada en el ámbito sanitario.

Un conflicto que se arrastra desde hace más de dos décadas

No es la primera vez que SIMAP denuncia esta situación. Durante los últimos años se han presentado reclamaciones ante la propia Conselleria y ante la Inspección de Trabajo.

Pese a las advertencias y recomendaciones realizadas por la autoridad laboral, la Administración autonómica habría mantenido un sistema organizativo que, según el sindicato, incumple de forma estructural la normativa vigente sobre jornada laboral de médicos y personal sanitario.

El sindicato afirma que el exceso de jornada no es puntual, sino estructural, y que no se ha producido en estos 25 años una planificación adecuada de plantillas que permita cumplir la legislación en materia de tiempo de trabajo.

SIMAP: “La responsabilidad es autonómica”

Desde el inicio del conflicto, SIMAP defiende que la raíz del problema es autonómica, ya que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas.

Corresponde a la Conselleria de Sanitat planificar y dimensionar las plantillas, organizar el trabajo, establecer los sistemas de atención continuada y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa de jornada.

El sindicato sostiene que el verdadero cuello de botella no está en la norma básica estatal, sino en su aplicación y control en el ámbito autonómico.

Críticas al Conseller de Sanitat

SIMAP considera “incomprensible” que el Conseller de Sanitat afirme públicamente que los médicos tienen derecho a la huelga para mejorar sus condiciones laborales, cuando —según la organización sindical— es la propia Administración la que mantiene de forma estructural jornadas que superan los límites legales y reduce sistemáticamente los descansos mínimos.

El sindicato advierte de que esta situación no supone únicamente un incumplimiento administrativo, sino que puede comprometer la protección de la salud de los profesionales y afectar al derecho fundamental a la integridad física reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española.

Denuncia ante Inspección de Trabajo

La denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo no es, según SIMAP, un gesto simbólico, sino una acción dirigida a exigir el respeto de los límites legales de jornada y descanso que protegen tanto la salud de los profesionales como la calidad del sistema sanitario público.

El sindicato insiste en que la asistencia sanitaria continuada debe organizarse mediante planificación adecuada, incremento de plantillas y una distribución racional del trabajo, y no mediante la prolongación sistemática de jornadas ya exigentes.