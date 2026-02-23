STEPV carga contra la reforma del currículum de Valenciano en Bachillerato: “Veta autores y limita la lengua”

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha mostrado su rechazo frontal a la modificación del decreto de currículum de Bachillerato de Valenciano, cuya negociación está prevista para este martes 24 de febrero. Según el sindicato, la reforma impulsada por la Conselleria de Educación limita el estudio exclusivamente a autores y autoras valencianos y restringe la dialectología al ámbito territorial del País Valencià.

Una reforma “restrictiva” del currículum de Valenciano

Tal y como ya anunció hace meses la Conselleria, la propuesta establece que en Bachillerato solo podrán estudiarse autores y autoras valencianos, dejando fuera a escritores de otros territorios de habla catalana.

Además, la dialectología quedaría limitada únicamente a la variedad propia del País Valencià, excluyendo el análisis comparativo con otras zonas lingüísticas.

Para el STEPV, estas limitaciones “no tienen ningún sentido”, ya que consideran imposible entender la literatura en valenciano desde la Edad Media hasta la actualidad sin su contexto lingüístico y cultural.

El sindicato habla de “ofensiva contra el valenciano”

Desde el sindicato interpretan esta medida como “una más en la ofensiva contra el valenciano” que, aseguran, el gobierno del PP está llevando a cabo “bajo el dictado de VOX”.

Según el STEPV, nunca antes el PP había desarrollado “una estrategia tan fuerte para atacar, conflictivizar y arrinconar el valenciano”, no solo en el sistema educativo, sino también en el conjunto de la sociedad valenciana.

Referencias literarias y lingüísticas excluidas

El sindicato argumenta que no se puede comprender el sistema lingüístico valenciano sin figuras como Ramon Llull (Islas Baleares), ni entender la obra de Ausiàs March sin el contexto de los trovadores y trobairitz catalanas. Tampoco, añaden, se puede analizar la producción de Vicent Andrés Estellés sin conocer a Joan Salvat-Papasseit (Cataluña).

En el ámbito de la dialectología, señalan como ejemplo que el habla de Vinaròs (País Valencià) y la de Alcanar (Cataluña) es la misma, por lo que consideran una “aberración académica” no abordar estas conexiones.

Comparativa con el currículum de Castellano

El STEPV también subraya que el currículum de Lengua Castellana fomenta el estudio de autores y autoras latinoamericanos, algo que califican de “perfectamente normal y obvio”, pese a la distancia geográfica entre España y estos países.

Llamamiento a la movilización del profesorado

Ante esta situación, el sindicato hace un llamamiento al conjunto del profesorado, especialmente al de Valenciano, para que participe masivamente en la manifestación convocada el 28 de febrero en Alicante, València y Castelló y respalde la huelga del 31 de marzo.

Asimismo, ha convocado una asamblea del profesorado de Valenciano el miércoles 25 de febrero para definir las acciones destinadas a evitar que el acuerdo se publique en los términos actuales.