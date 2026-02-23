STEPV carga contra la reforma del currículum de Valenciano en Bachillerato: “Veta autores y limita la lengua”
El sindicato denuncia que la Conselleria solo permitirá estudiar autores valencianos y restringe la dialectología al ámbito del País Valencià
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha mostrado su rechazo frontal a la modificación del decreto de currículum de Bachillerato de Valenciano, cuya negociación está prevista para este martes 24 de febrero. Según el sindicato, la reforma impulsada por la Conselleria de Educación limita el estudio exclusivamente a autores y autoras valencianos y restringe la dialectología al ámbito territorial del País Valencià.
Una reforma “restrictiva” del currículum de Valenciano
Tal y como ya anunció hace meses la Conselleria, la propuesta establece que en Bachillerato solo podrán estudiarse autores y autoras valencianos, dejando fuera a escritores de otros territorios de habla catalana.
Además, la dialectología quedaría limitada únicamente a la variedad propia del País Valencià, excluyendo el análisis comparativo con otras zonas lingüísticas.
Para el STEPV, estas limitaciones “no tienen ningún sentido”, ya que consideran imposible entender la literatura en valenciano desde la Edad Media hasta la actualidad sin su contexto lingüístico y cultural.
El sindicato habla de “ofensiva contra el valenciano”
Desde el sindicato interpretan esta medida como “una más en la ofensiva contra el valenciano” que, aseguran, el gobierno del PP está llevando a cabo “bajo el dictado de VOX”.
Según el STEPV, nunca antes el PP había desarrollado “una estrategia tan fuerte para atacar, conflictivizar y arrinconar el valenciano”, no solo en el sistema educativo, sino también en el conjunto de la sociedad valenciana.
Referencias literarias y lingüísticas excluidas
El sindicato argumenta que no se puede comprender el sistema lingüístico valenciano sin figuras como Ramon Llull (Islas Baleares), ni entender la obra de Ausiàs March sin el contexto de los trovadores y trobairitz catalanas. Tampoco, añaden, se puede analizar la producción de Vicent Andrés Estellés sin conocer a Joan Salvat-Papasseit (Cataluña).
En el ámbito de la dialectología, señalan como ejemplo que el habla de Vinaròs (País Valencià) y la de Alcanar (Cataluña) es la misma, por lo que consideran una “aberración académica” no abordar estas conexiones.
Comparativa con el currículum de Castellano
El STEPV también subraya que el currículum de Lengua Castellana fomenta el estudio de autores y autoras latinoamericanos, algo que califican de “perfectamente normal y obvio”, pese a la distancia geográfica entre España y estos países.
Llamamiento a la movilización del profesorado
Ante esta situación, el sindicato hace un llamamiento al conjunto del profesorado, especialmente al de Valenciano, para que participe masivamente en la manifestación convocada el 28 de febrero en Alicante, València y Castelló y respalde la huelga del 31 de marzo.
Asimismo, ha convocado una asamblea del profesorado de Valenciano el miércoles 25 de febrero para definir las acciones destinadas a evitar que el acuerdo se publique en los términos actuales.
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Dos siglos de historia quebrados por el viento en un pueblo de Castellón
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón