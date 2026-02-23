Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UJI lanza un bioestimulante que 'defiende' a los cultivos de la sequía

El nuevo compuesto es fácil de escalar, muestra una alta fiabilidad y está orientado al sector empresarial agrícola y biotecnológico

El nuevo bioestimulante defenderá los cultivos del campo.

Ramón Pérez

Nueva conquista de la UJI en el campo de la ecofisiología para el sector agrario de Castellón. Un equipo de investigación de la Universitat Jaume I de Castellón, liderado por Carolina Clausell Terol y Aurelio Gómez Cadenas, del grupo Ecofisiología y Biotecnología, ha formulado una composición bioestimulante que protege los cultivos frente a condiciones medioambientales adversas y mejora su rendimiento.

El nuevo compuesto incorpora partículas de prolina encapsuladas en sílice, un aminoácido que protege las estructuras celulares y mejora la capacidad de las plantas para tolerar condiciones adversas.

Su proceso de obtención, mediante suspensión acuosa y secado por atomización, es fácilmente escalable, económico y reproducible, garantizando la protección del ingrediente activo frente a degradación térmica y su liberación controlada.

Investigación en laboratorio.

Mejor tolerancia a climas extremos

«La liberación de folina de forma controlada», explica el equipo investigador, «activa los mecanismos naturales de defensa de la planta y mejora su tolerancia a la sequía, las altas temperatura o la salinidad, entre otros tipos de estrés. De esta forma se reduce el daño y ayuda a mantener su crecimiento y producción».

Esta composición bioestimulante, validada a escala experimental en el entorno de laboratorio y protegida mediante solicitud de patente europea, busca la colaboración de empresas del ámbito biotecnológico y agrícola para su desarrollo y adaptación a aplicaciones particulares mediante acuerdos específicos y posterior acuerdo de licencia. En opinión del personal investigador, «es una tecnología sencilla y fácilmente escalable a nivel industrial».

Grupo de Ecofisiologia y Biotecnologia, con Carolina Clausell, Aurelio Gómez, Jimmy Sampedro i Vanessa Almache.

Programa interinstitucional

La investigación realizada para conseguir este nuevo compuesto ha sido financiada por el Programa AGROALNEXT, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIN), la Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) y la Generalitat valenciana.

El equipo de trabajo ha contado, además de los investigadores principales, con la participación de Jimmy Sampedro Guerrero y Vanessa Almache Avendaño, pertenecientes al mismo grupo de investigación.

La Universitat Jaume I, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia (SEGIT) y el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, facilitan la transferencia científica y tecnológica de su personal investigador con el propósito de avanzar en su vocación de transmisión y difusión del conocimiento científico, técnico, social y humanístico.

La Generalitat publica una guía para que las familias implanten el control parental en juegos online y protejan a los menores

SIMAP denuncia a la Conselleria de Sanitat ante Inspección de Trabajo por superar el límite legal de jornada en médicos y enfermería

STEPV carga contra la reforma del currículum de Valenciano en Bachillerato: "Veta autores y limita la lengua"

La UJI lanza un bioestimulante que 'defiende' a los cultivos de la sequía

El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón

Más gasto y más quejas: El desembolso de récord en gasolina en 2025 enciende a los conductores de Castellón

Sanitat derivó en Castellón un 69% más de cirugías a la privada en la era de Mazón

