El azulejo de Castellón resiste a la guerra comercial: factura 4.819 millones en 2025 y vuelve a crecer en empleo

La industria cerámica española ha vuelto a mostrar su capacidad de resistencia. Pese a la guerra comercial y la debilidad europea, las empresas de azulejos de Castellón han logrado salvar los muebles y han cerrado el 2025 con un ligero incremento de la facturación: 4.834 millones de euros. No obstante, aún están lejos de las cifras alcanzadas, por ejemplo, en el 2022 cuando las firmas del clúster movieron 5.538 millones de euros.

Dentro de la campaña promocional Time of Spain, la patronal cerámica Ascer ha presentado este martes en Orpesa los principales datos del sector al cierre del 2025. Y una de las principales novedades es el impulso de las ventas en el mercado nacional, que crecieron un 3,1% respecto al 2024, hasta los 1.350 millones de euros. El grueso de la facturación llegó, un año más, gracias a las exportaciones. A pesar de las guerras comerciales, las amenazas arancelarias de Donald Trump y el enfriamiento de la economía de la zona euro, los envíos de pavimentos y revestimientos made in Castellón aumentaron un ligerísimo 0,2%, hasta los 3.484 millones de euros. "Ha sido un año difícil, pero al final hemos logrado cerrarlo en positivo", ha explicado Ismael García, presidente de Ascer.

Las mejores fotos: Presentación del balance anual Time of Spain / KMY ROS

El leve incremento de las ventas en el mercado internacional se logró a pesar de la caída del mercado norteamericano, el principal destino del azulejo español. Las exportaciones a EEUU, primer país de destino del azulejo español, retrocedieron un 1% (alcanzaron un valor de 465,4 millones), mientras que los envíos a Francia (segundo mercado para el sector) cayeron un 5,8%. En cambio, en países como Israel, Marruecos o Portugal, las ventas crecieron con fuerza.

Casi 16.000 empleos directos

El incremento de las ventas se tradujo en un alza de la producción, que el año pasado creció un 2,7%. Así, en las empresas de Castellón se fabricaron 427 millones de metros cuadrados, mientras que el empleo también tuvo una evolución favorable (+1,4%). Así, el sector da trabajo directo a 15.939 personas, 149 más que al cierre del 2024.

Datos económicos aparte, el sector se enfrenta a varios problemas que siguen sin estar resueltos. Uno de ellos es la amenaza de incremento de los costes de producción por las emisiones de carbono. La Unión Europea propone recortar un 34% los derechos gratuitos de CO₂ hasta 2030, lo que según cálculos de la patronal implicará un coste adicional de 160 millones de euros al año. No obstante, el presidente de Ascer se ha mostrado esperanzado y se ha referido a una reunión que mantendrán en Bruselas el próximo 17 de marzo. "Confiamos en poder reducir o congelar esos porcentajes", ha apuntado.

Otro de los retos tiene que ver con la energía que utilizan las fábricas para producir las baldosas. El fortísimo incremento del precio del gas, unido a las exigencias de descarbonización, han hecho que algunas empresas apuesten por los hornos eléctricos y la energía solar. El problema es que la red eléctrica de Castellón está colapsada. "Hay proyectos que no pueden ir hacia adelante porque la infraestructura eléctrica está saturada", ha lamentado Miguel Nicolás, vicepresidente de Ascer e ITC, que ha reclamado asimismo un marco regulatorio "coherente y adaptado a los tiempos".

Tras reconocer que el sector azulejero se enfrenta a "desafíos medioambientales brutales", el vicepresidente de Ascer ha puesto en valor el esfuerzo realizado por las empresas de Castellón en materia de emisiones. «Nuestras fábricas tienen unos niveles de emisión de 5 kg de CO₂ por metro cuadrado, mientras que en Turquía el nivel es de 14 kg por metro cuadrado. Y mucho más elevados son los índices en China e India», ha aseverado. Nicolás ha reconocido que, pese a que algunas compañías están apostando por el horno eléctrico, hay otros proyectos que "no se pueden dejar de estudiar", como el hidrógeno verde o los gases renovables.

En la presentación de los resultados del 2025 ha participado también Pablo Conde, director general de Desarrollo de Negocio Internacional del Icex, quien ha hecho hincapié en la complejidad del contexto geopolítico actual. «La clave es que las empresas cerámicas españolas llevan muchos años saliendo fuera; el mercado español se les ha quedado pequeño", y ha reconocido que la competencia es cada vez más grande.