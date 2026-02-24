Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias

Castellón encadena unos días de tiempo más amable, con los vecinos de la capital más pendientes que nunca de la previsión ante el inminente inicio de las fiestas de la Magdalena el sábado 7 de marzo. Con el sol imponiéndose y un ambiente propio de finales de febrero, la mirada se dirige ahora al próximo lunes 2, cuando según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) volverán las lluvias a la provincia.

Probabilidad de lluvia el próximo lunes 2 de marzo en la provincia. / AEMET

Miércoles 25: nubes bajas en la costa

Para este miércoles 25 de febrero, AEMET sitúa el foco en el litoral: cielo con intervalos de nubes bajas en la costa y despejado o poco nuboso en el interior, con presencia de nubes altas. También se contempla baja probabilidad de brumas y bancos de niebla por la mañana en puntos del litoral. En cuanto a las temperaturas, el pronóstico apunta a mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. El viento será flojo y variable a primeras horas, tendiendo a este al mediodía.

Jueves 26: se abren claros en el litoral

El jueves 26 mantiene la misma idea, con una evolución hacia mayor claridad: intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas, tendiendo a cielo despejado, y cielo despejado en el resto. Las mínimas bajarán ligeramente y las máximas variarán poco. De nuevo, viento flojo variable con tendencia a componente este al mediodía.

Viernes 27: pocas nubes… pero vuelve la “capa” alta

Para el viernes 27, la predicción habla de cielo poco nuboso, con nubes bajas a primeras horas en el litoral y nubes altas en general durante el día. Las temperaturas apenas cambian y el viento seguirá flojo y variable, con tendencia a este en las horas centrales.

Sábado 28: aumenta la incertidumbre

El sábado 28 aparece como el primer día con un patrón menos limpio: cielo con intervalos nubosos. En la previsión difundida para la Comunitat, se menciona probabilidad de lluvias débiles por la mañana en el sur de la provincia de Valencia, dentro de una jornada marcada por cambios térmicos (descenso de máximas en varias zonas) y viento flojo del noreste en el litoral. Para Castellón, el dato más relevante es el giro del contexto general: más nubosidad y un ambiente que empieza a dejar atrás la estabilidad plena de mitad de semana.

Lunes 2 de marzo: Vuelven las lluvias

Con la vista ya en la primera semana de marzo, el escenario se vuelve más “vigilado”. En el mapa de probabilidad de lluvia para el lunes 2 de marzo que manejan los servicios meteorológicos, Castelló de la Plana figura con un 30%. La costa norte, en cambio, aparece con valores superiores: Vinaròs (40%), Peníscola/Peñíscola (45%), Torreblanca (35%) y puntos del entorno con 40–50%, mientras que Morella marca 30% en el interior.

