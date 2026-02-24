¿Eres de Castellón y resides o estás en México? Cuéntanos cómo estás viviendo los incidentes del país
Mediterráneo busca testimonios de vecinos de la provincia que estén allí para contar cómo les afectan los bloqueos, incidentes y el refuerzo de seguridad, y cómo está el día a día en su zona tras la muerte de 'El Mencho'
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo federal en Tapalpa (Jalisco) el domingo 22 de febrero de 2026, ha desencadenado una oleada de incidentes en distintos puntos de México, con bloqueos, vehículos incendiados, ataques armados y alteraciones del transporte y servicios en varias zonas.
Según los balances difundidos por medios internacionales y autoridades, la respuesta del grupo criminal tras el operativo incluyó “narcobloqueos” y acciones coordinadas en carreteras y núcleos urbanos, mientras el Gobierno ha reforzado los despliegues y trabaja en restablecer la normalidad. Analistas advierten, además, de un posible reacomodo interno en el CJNG que podría derivar en episodios de violencia intermitente a corto plazo.
En este contexto, “Mediterráneo” busca castellonenses que estén en México —residiendo, trabajando, estudiando o de viaje— para recoger testimonios de primera mano: cómo se está viviendo la situación, qué recomendaciones están siguiendo, si ha afectado a su movilidad o actividad diaria y qué clima de seguridad perciben en su zona. El objetivo es ofrecer una mirada útil y cercana desde la provincia de Castellón, con posibilidad de preservar la identidad si la persona lo prefiere.
Si quieres participar, puedes ponerte en contacto con el periódico por mensaje privado en los perfiles oficiales de Facebook, Instagram y Twitter, por correo en rfabian@epmediterraneo.com , o por WhatsApp o Telegram en el 680 558 577.
