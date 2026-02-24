Castellón se prepara para un eclipse histórico: Diputación ultima la coordinación en movilidad, emergencias y servicios

Nuevo paso para el dispositivo especial que velará por la seguridad y logística el 12 de agosto del 2026, en un eclipse de sol histórico que tendrá como uno de los mejores puntos de observación del mundo la provincia de Castellón. Para ultimar nuevos detalles del plan especial, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido hoy con su homólogo en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

El encuentro de coordinación, al que también ha asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez; y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, se enmarca en los trabajos de preparación ante un acontecimiento de alto impacto social y potencial afluencia masiva, que requiere una planificación temprana en materia de movilidad, seguridad y emergencias, así como una comunicación pública coherente y basada en la evidencia científica.

Las autoridades, durante el encuentro. / Mediterráneo

En este sentido, la presidenta Marta Barrachina, ha expresado que “ante este fenómeno es de vital importancia que los ayuntamientos y la ciudadanía tengan toda la información necesaria para que esta experiencia sea un éxito y estén cubiertas todas las necesidades en cuanto a movilidad, emergencias y servicios públicos”.

Entre las necesidades actuales abordadas en la reunión destacan el establecimiento de un canal operativo ágil con los ayuntamientos para validar sobre el terreno los puntos de observación —incluyendo accesos, aforos, aparcamientos, señalización, servicios básicos y conectividad—; el diseño de un esquema de movilidad, seguridad y emergencias que evite concentraciones descontroladas y garantice una observación segura; la alineación de la comunicación pública, con especial atención a las recomendaciones de seguridad y al uso de material homologado; y la anticipación del impacto turístico y de la gestión de los servicios locales.

Un contacto y listado de puntos recomendados

Asimismo, se ha solicitado a las diputaciones la designación de un punto de contacto técnico único por institución y la configuración de un equipo de trabajo específico en áreas como movilidad, protección civil y seguridad, turismo y comunicación.

También se ha planteado su apoyo en la coordinación y recopilación de información de los municipios seleccionados como puntos recomendados de observación, la organización de reuniones comarcales con alcaldías y personal técnico municipal, y la identificación de posibles necesidades de refuerzo logístico y operativo en colaboración con las entidades locales.

"Debemos estar preparados para gestionar una gran afluencia de visitantes"

El próximo 12 de agosto, Castellón se convertirá en un punto de encuentro ineludible para turistas, viajeros y apasionados de la astronomía, al ser testigo de un eclipse solar total, un fenómeno que no se ha observado en España desde hace 120 años. La fase total del eclipse en Castellón comenzará a las 20:31 horas y tendrá una duración aproximada de 1 minuto y 34 segundos.

La consellera Carmen Ortí ha señalado que es un acontecimiento extraordinario que situará a la Comunitat Valenciana, y especialmente a Castellón, en el centro de la atención nacional e internacional. Por eso, ha subrayado, “debemos estar preparados para gestionar una gran afluencia de visitantes, garantizando la seguridad y ofreciendo una experiencia de calidad”.

Con esta reunión, la Generalitat y las diputaciones refuerzan la coordinación institucional para garantizar una planificación anticipada y ordenada ante un evento astronómico de especial relevancia científica, social y turística para la Comunitat Valenciana.