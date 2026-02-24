Frente común en los cítricos: 'ok' a 25 millones de euros para investigación y promoción

El sector citrícola de Castellón se prepara para ir de la mano y promover proyectos de investigación contra las plagas, con unas aportaciones conjuntas que se estiman en unos 5 millones de euros al año: 25 millones para el próximo lustro. De forma paralela, se va tramitar la llegada de fondos europeos para financiar el 80% de las campañas de promoción y mejora de imagen del sector y el consumo de naranjas en fresco y de zumo 100% natural.

El propósito: el bien común

¿Por qué ahora? El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Acuerdo de la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) y su extensión al conjunto del sector de la naranja y la mandarina. Según este, se fijan las aportaciones económicas (1,2 euros por tonelada- a comercializadoras, distribuidoras, productores, etc.) obligatorias para destinar a la defensa fitosanitaria y lucha contra las plagas e Investigación y Desarrollo (I+D) durante cinco años.

Creación de mesas de trabajo

Este nuevo trámite oficializa lo que ya se anunció en su día e implica, como primeros pasos a dar, la creación por parte de Intecitrus de dos mesas de trabajo: una de promoción y otra de I+D para decidir en qué proyectos se trabajará, a partir de la cantidad que se recaude para su financiación.

Cómo se fraguó el acuerdo

El pasado 13 de febrero desde Intercitrus valoraron de manera positiva el apoyo del Ministerio de Agricultura y el visto bueno, adoptado en Madrid, del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias a su solicitud de extensión de norma. Tras la votación favorable por unanimidad en el pleno del OIA, en los próximos días el Gobierno ya avanzó que publicaría en breve el trámite en el BOE, como así ha ocurrido hoy.

El presidente de Intercitrus, Celestino Recatalá, aseguró por entonces que se trataba de "un día clave para la citricultura española de naranjas y mandarinas. La voluntad de diálogo, la capacidad para llegar a grandes consensos y el infatigable trabajo que han demostrado todos los colegios que formamos parte de la interprofesional recogen sus frutos. A todos ellos quiero agradecer su dedicación solidaria y pensando en el beneficio del conjunto del sector de naranjas y mandarinas. También pongo en valor el respaldo que hemos recibido por parte del Ministerio de Agricultura, fundamental para alcanzar este hito, así como el aval del OIA que supone el paso previo a la publicación de la extensión de norma en el BOE. Esto es solo el principio. A partir de ahora vamos a poner en marcha las actuaciones previstas desde la unidad y la corresponsabilidad, porque los retos a los que nos enfrentamos requieren una respuesta inmediata, enérgica y contundente”.

Sobre qué se quiere investigar

Las líneas de investigación y desarrollo en el sector de la naranja y mandarina harán hincapié en un plan integral de mejora vegetal frente al Huanglongbing (HLB), la aplicación de tecnologías de edición genética, la obtención de nuevas variedades sin semillas y el refuerzo de la Gestión Integrada. Este apartado contará con el 18-28% del presupuesto. Por último, la defensa fitosanitaria y lucha contra plagas y enfermedades incluirá la colaboración y refuerzo con los programas de vigilancia en las distintas comunidades autónomas productoras de naranjas y mandarinas, con un presupuesto que representará entre el 10 y 20% del total.

El método de recaudación establece una aportación obligatoria de 0,0006 €/kg de naranja y mandarina para el productor y comercializador (es decir, 1,2 €/tn), de manera que Intercitrus prevé recaudar unos cinco millones de euros al año durante cinco años. Para ampliar este presupuesto, la interprofesional acudirá a la próxima convocatoria de ayudas para financiar campañas de promoción con fondos europeos de hasta un 80%.

Durante su intervención en el pleno del OIA, Recatalá remarcó los retos del sector a los que esta extensión de norma pretende hacer frente: globalización del comercio, efectos del cambio climático, rentabilidad ajustada con costes de producción disparados en todos los eslabones de la cadena, envejecimiento de la población agraria, reducción del consumo de naranjas y mandarinas españolas y falta de mano de obra especializada.

La presentación de Intercitrus, elaborada a partir de datos oficiales, reveló que la producción nacional sufre una tendencia a la baja: el aforo de la campaña 2025/26 se sitúa en 4,45 millones de toneladas -2,72 en naranjas y 1,73 en mandarinas-, la más baja en 16 años, lo que implica un descenso del 30% respecto a los 6,3 millones de toneladas de la temporada 2018/19. Asimismo, las exportaciones se limitaron en la pasada campaña 2024/25 a 2,36 millones de toneladas -1,29 en naranjas y 1,07 en mandarinas- arrojando una reducción de 817.000 toneladas en las últimas diez temporadas.