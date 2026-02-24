No es lo mismo jubilarse en el clúster cerámico que en el campo: Diferencias de hasta 900 euros en los municipios de Castellón

No es lo mismo jubilarse en Benicàssim que en Vilar de Canes, ni haber desarrollado la vida laboral en un municipio cerámico que en uno agrícola. Tampoco es lo mismo cobrar la pensión en una localidad costera que en una de interior. La diferencia en la renta de jubilación supera los 900 euros entre la población con la media más alta y la que tiene la media más baja.

A finales del mes de enero, la provincia de Castellón cuenta con una pensión media de 1.391,47 euros, lo que la sitúa como la cuadragésima a nivel nacional, a casi 117 euros de lo que cobra un trabajador retirado de media en España.

Pero, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de pensiones por municipios, correspondientes a enero de este año, no todos los pensionistas castellonenses cobran igual. De hecho, las distancias son abismales en algunos casos.

En Benicàssim, un jubilado recibe de media al mes 1.781,50 euros, 921 euros más que lo que ingresa una persona en la misma situación en Vilar de Canes donde la media se desploma hasta los 860,41 euros.

Diferencias según zonas

Aunque este es el caso más extremo, se perciben ciertas dinámicas que explican estas grandes diferencias. Por un lado, la zona del clúster cerámico es la que acumula las pensiones más cuantiosas. Son los municipios con un tejido industrial más consolidado y en el que los salarios de los trabajadores son mayores.

Esto explica que las poblaciones azulejeras lideren el listado de poblaciones con mejores pensiones de jubilación. Es el caso de l’Alcora (1.647,33 euros), Ribesalbes (1.576,18), Onda (1.528,57), la Pobla Tornesa (1.526,25), Borriol (1.526,51) o Vila-real (1.507.06), todas ellas entre los diez municipios con mayor prestación por retiro. La media se sitúa en los 1.530 euros.

En el lado contrario, se encuentran las localidades que viven de la agricultura. Ubicadas en zonas del interior, su renta de jubilación media cae hasta los 1.080 euros. Aquí encontramos, además de Vilar de Canes, los casos de Herbers (918,19), Culla (946,91 euros), Olocau del Rei (958,33) o Castellfort (964,58).

Por su parte, habría un tercer grupo, que se podría englobar como municipios turísticos, que estarían un escalón por debajo de las poblaciones cerámicas. Más allá de Benicàssim, aquí se incluirían localidades como Castelló (1.593,32 euros), Orpesa (1.379,16), Vinaròs (1.356,83) o Benicarló (1.314,89), entre otras.

Ámbito autonómico

Dentro del ámbito autonómico, la provincia también ve como la cuantía de sus jubilaciones está por debajo de la media regional. Los pensionistas reciben 1.439,38 en la Comunitat Valenciana, lo que significa que las prestaciones están 48 euros por encima de las de Castellón.

También salen perdiendo los retirados provinciales en su comparación con Valencia, donde la media es de 1.515,07. En cambio, Alicante se sitúa por detrás de Castellón, ya que la media en enero fue de 1.339,30 euros.