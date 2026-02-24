Los taxistas de Castellón mantienen la huelga de 24 horas al no llegar a acuerdos

Los taxistas de Castellón y de toda la Comunitat estarán de huelga 24 horas este miércoles. Lo harán para reivindicar sus derechos frente a la competencia "desleal" de los VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), o lo que es lo mismo, sector privado (Uber, Cabify, Bolt) contratados por apps.

El presidente de la Asociación Provincial de Taxistas de Castellón, José Luis Artola, ha manifestado que la concentración se mantiene para este 25 de febrero, en el que la mayoría de profesionales se reunirán a primera hora de la mañana para partir a València y participar en las movilizaciones. En Castellón "solo funcionarán servicios mínimos". Justo las protestas, convocadas a nivel de toda la Comunitat, coinciden en la provincia en unos días en los que se celebra Time of Spain y existe una alta demanda de servicios de taxi.

Un encuentro 'in extremis'

Artola lamentó que no se haya podido llegar a acuerdos. Y es que en la tarde de esta martes se han reunido con representantes de la Conselleria y el propio vicepresidente Vicente Martínez Mus. Desde este departamento han indicado que perfilan un decreto para que convivan ambos sectores, taxi y VTC, pero no es público el texto. Su intención es sentar a ambas partes a negociar próximamente.

La Conselleria explica su postura de mediación y el nuevo decreto El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en el marco de las reuniones que se están celebrando de cada a aprobar el nuevo decreto que regule la actividad del sector del Taxi y las VTC ha mantenido hoy, martes 24 de febrero, un encuentro con diferentes representantes del sector del taxi.

que regule la actividad del sector del Taxi y las VTC ha mantenido hoy, martes 24 de febrero, un encuentro con diferentes representantes del sector del taxi. -El conseller, que ha estado acompañado del equipo de Transportes de la Conselleria, ha trasladado que la Generalitat ultima un decreto que busca crear un marco normativo estable para regular el transporte y hacer posible la convivencia del sector del Taxi y las VTC. En este sentido, ha confirmado que se está terminando de perfilar el decreto y, por tanto, no es aún público el texto definitivo.

del sector del Taxi y las VTC. En este sentido, ha confirmado que se está terminando de perfilar el decreto y, por tanto, no es aún público el texto definitivo. En este sentido, ha abogado por el entendimiento de ambos sectores y, tras destacar que respeta las diferentes acciones que tienen programadas y que en principio mantienen, les ha emplazado a seguir dialogando para acercar posiciones. De hecho, el objetivo es juntar a ambos sectores en la misma mesa.

"Estoy por pasarme del taxi a VTC"

Sin embargo, la falta de concreción ha resultado insuficiente para el sector del taxi. Artola ha expresado que los taxistas no se oponen a convivir con los VTC pero si esto se hace con las mismas reglas del juego. Así, recordó que "en Castellón siempre ha habido VTC que hacían un servicio distinto al taxi, para recorridos interurbanos y más de lujo". Pero ahora, estos hacen el mismo servicio del taxi y sin regulación de tarifas. "Los taxis tenemos unas fijas todo el año, da igual Nochevieja que otra noche entre semana. Los VTC funcionan mucho con tarifas dinámicas". Cada uno "tiene que hacer su función, sin competencia desleal, bajo unas normas justas". En opinón de Artola, "en el sector de los apartamentos turísticos sí se han conseguido regular los de Airbn, por ejemplo, ¿por qué no en el nuestro? Estoy por ir mañana y pasarme de licencia de taxi a un VTC".