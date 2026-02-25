La AECC reconoce a las empresas y entidades colaboradoras con la marcha contra el cáncer de Castellón

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha celebrado un acto de reconocimiento en el que ha agradecido la implicación de todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible el éxito de la X Marcha contra el Cáncer, celebrada el pasado 8 de febrero y convertida ya en una edición histórica.

El encuentro tuvo lugar en la sede provincial, ubicada en el Paseo Ribalta, donde se congregaron representantes institucionales y sociales que han colaborado activamente en la organización del evento. Entre las autoridades asistentes se encontraban la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Clara Adsuara, y la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá, además de representantes de colegios oficiales, hospitales, empresas, centros educativos, medios de comunicación, juntas locales, voluntariado, profesionales sanitarios y miembros del consejo provincial.

Un agradecimiento especial tras diez ediciones

La presidenta provincial, Marta Barriera, fue la encargada de abrir el acto con unas palabras de gratitud dirigidas a todos los asistentes. En su intervención quiso destacar de manera especial la labor de la gerente, Salomé Esteller, reconociendo su compromiso y dedicación a lo largo de las diez ediciones de esta cita solidaria.

Barriera puso en valor el esfuerzo colectivo que ha permitido consolidar la marcha como uno de los eventos solidarios más importantes de la provincia, subrayando el papel clave del voluntariado y de la sociedad castellonense en la lucha contra el cáncer.

Récord de participación y recaudación

La décima edición ha superado todas las cifras registradas hasta la fecha. Un total de 7.000 participantes recorrieron las calles en apoyo a la causa, respaldados por más de 100 personas voluntarias, alcanzando una recaudación cercana a los 80.000 euros destinados a investigación y programas de apoyo a pacientes y familiares.

En esta ocasión, la marcha centró su atención en el cáncer infantil y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, reforzando el mensaje de apoyo a la investigación y visibilizando el papel de la mujer en el ámbito científico.

El balance final confirma el firme compromiso de toda una provincia con la lucha contra la enfermedad y sitúa el listón muy alto para futuras convocatorias.

Salomé Esteller recibirá el Premio Olimpia 2026 por su trayectoria al frente de la AECC en Castellón

El Consejo de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Castellón, presidido por la concejala Clara Adsuara, ha acordado conceder el Premio Olimpia 2026 a Salomé Esteller Roda, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón, en reconocimiento a sus 26 años de dedicación al ámbito asociativo y sociosanitario de la ciudad.

Reconocimiento a una trayectoria de compromiso

La edil Clara Adsuara ha subrayado que este galardón “pone en valor el trabajo incansable que ha desarrollado durante todos estos años en la lucha contra el cáncer. Su labor ha contribuido de forma decisiva a reforzar el apoyo social en Castellón y a consolidar el papel de la AECC como una entidad esencial en la atención y acompañamiento a personas afectadas por la enfermedad”.

El reconocimiento destaca no solo su liderazgo al frente de la entidad provincial, sino también su implicación en el fortalecimiento del tejido asociativo y en la mejora de la atención sociosanitaria en la capital de la Plana.

Decisión adoptada por votación

El Consejo de Igualdad, reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tomó la decisión tras la votación entre las tres candidaturas presentadas, según ha informado el consistorio en un comunicado oficial.

El Premio Olimpia distingue cada año a mujeres cuya trayectoria profesional y social contribuye de manera significativa al avance de la igualdad y al bienestar de la ciudadanía, consolidándose como uno de los reconocimientos institucionales más relevantes en este ámbito en Castellón.