Queso rayado con astillas de madera: En qué supermercados de Castellón venden estos productos que han pedido retirar

La AESAN alerta de la posible presencia de astillas de madera en un lote de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz y recomienda no consumirlo

Rafael Fabián

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria por la posible presencia de cuerpos extraños -en concreto, astillas de madera- en varios quesos rallados comercializados en España. El aviso se publica tras una comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), y ha motivado la petición de retirada de los productos afectados de los canales de venta.

Qué productos están afectados (marca, lote y fecha)

La alerta se concentra en un único número de lote, 2426026, con fecha de caducidad 05/06/2026, en estas referencias:

  • Alteza: queso rallado gouda (200 g, refrigerado).
  • Albéniz: queso rallado gouda (1 kg, refrigerado).
  • Froiz: queso rallado mozzarella y provolone (200 g, refrigerado).

Dónde podrían haberse vendido y qué ocurre en Castellón

Según la información disponible, la distribución inicial de estos lotes se habría realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Aun así, la AESAN advierte de que no se puede descartar que haya existido redistribución a otras comunidades.

En la provincia de Castellón, conviene revisar la nevera si se ha comprado queso rallado de la marca Alteza. Este producto se vende en supermercados masymas, cadena con presencia en Castellón, pues la propia enseña indica que ALTEZA es su marca propia de alimentación. Importante: la alerta no se refiere a todos los quesos rallados de la marca, sino solo a los envases que coincidan con el lote 2426026 y la caducidad 05/06/2026.

La recomendación oficial es directa: si el envase coincide con la marca y, sobre todo, con el lote y la fecha señalados, lo prudente es no consumirlo. Aunque el aviso no se plantea por un riesgo microbiológico, la presencia de astillas puede provocar cortes o lesiones si se ingieren. Si alguien ha consumido uno de estos lotes y nota dolor o heridas en la boca o la garganta, se aconseja consultar con un profesional sanitario.

