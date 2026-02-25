Caos en la AP-7 en Castellón: Cómo conducir con niebla

La mañana de este miércoles ha dejado una imagen poco habitual en una de las carreteras más transitadas de Castellón como es la AP-7: corte total en sentido Valencia a la altura de Moncofa, cientos de conductores atrapados y desvíos obligatorios para intentar aliviar el colapso en el límite provincial. Se han producido dos accidentes prácticamente simultáneos, uno con tres vehículos y otro con dos camiones, lo que ha obligado a cerrar la vía en el entorno del kilómetro 455 y a canalizar el tráfico por alternativas como la A-7 y la N-225. El bloqueo ha llegado a superar los 15 kilómetros y los bomberos han intervenido para excarcelar al conductor de uno de los camiones implicados.

A la complejidad del tráfico se ha sumado un factor que multiplica el riesgo: la meteorología. La DGT ha activado avisos por niebla densa y en estas condiciones, como hemos podido comprobar, los errores más comunes -un frenazo inesperado, no guardar distancia o detenerse sin señalizar- pueden desencadenar choques en cadena.

Accidente múltiple en la AP-7 en Castellón / Toni Losas

Qué hacer si te encuentras un banco de niebla (y qué evitar a toda costa)

La regla de oro es sencilla: ver menos obliga a ir mucho más despacio y a dejar mucho más espacio. La mayoría de siniestros graves con niebla se asocian a fallos humanos ligados a alcances por no respetar una distancia de seguridad mayor. Ajusta esa distancia al espesor de la niebla y a lo que realmente eres capaz de ver.

Instrucciones de la DGT para conducir con niebla. / DGT

En cuanto a luces, hay un punto clave: luces cortas y antiniebla. Las largas son contraproducentes porque rebotan en la niebla y deslumbran. La antiniebla trasera debe usarse solo cuando la niebla es realmente espesa y desconectarse al salir de la zona, porque puede molestar a otros conductores.

Otros consejos esenciales para mantener el control:

Nada de maniobras bruscas: con niebla suele haber humedad y el asfalto puede volverse deslizante; la frenada se alarga y el coche responde peor en curvas.

con niebla suele haber humedad y el asfalto puede volverse deslizante; la frenada se alarga y el coche responde peor en curvas. Frena suave e intermitente si es necesario, evitando “clavar” frenos.

e intermitente si es necesario, evitando “clavar” frenos. Sigue las marcas longitudinales del carril para mantener la trayectoria y no descentrarte.

longitudinales del carril para mantener la trayectoria y no descentrarte. No te detengas en el arcén. Si no queda más remedio por avería, señaliza a una distancia mayor de lo normal y sitúa a los ocupantes detrás del guardarraíl. Si puedes, continúa despacio hasta una salida o área de servicio.

Si no queda más remedio por avería, señaliza a una distancia mayor de lo normal y sitúa a los ocupantes detrás del guardarraíl. Si puedes, continúa despacio hasta una salida o área de servicio. Evita distracciones y controla el vaho: limpiaparabrisas y ventilación pueden ser decisivos para no perder aún más visibilidad.

En episodios como el de este miércoles en las carreteras de Castellón, con cortes, desvíos y visibilidad muy limitada, la prudencia no es una recomendación: es la diferencia entre llegar o sumar un accidente más al atasco.