Castellón activa una “estrategia verde” para reducir el impacto de futuros temporales tras la dana

La provincia de Castellón contará con una “estrategia verde” impulsada por la Generalitat y vinculada a un proyecto complementario a las obras de encauzamiento para aminorar los efectos de futuros fenómenos meteorológicos extremos. El anuncio lo ha realizado este miércoles el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, tras reunirse en Castellón con alcaldes y representantes de municipios afectados por las riadas registradas entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

Reunión con los municipios afectados: reconstrucción y demandas

El encuentro ha servido para evaluar el avance de las actuaciones de reconstrucción, planificar futuras acciones y recoger las reivindicaciones trasladadas por los ayuntamientos.

Mérida ha defendido que la recuperación alcanza a toda la Comunitat Valenciana y ha subrayado el impacto de las lluvias torrenciales en la provincia: “La dana se llevó por delante muchas infraestructuras y sobre todo la tranquilidad de los ciudadanos”, ha señalado, antes de añadir que el objetivo es “devolverles esa confianza”.

45,4 millones en inversiones en Castellón

Según ha explicado el comisionado, la Generalitat está destinando 45,4 millones de euros en inversiones en la provincia para paliar los efectos de las riadas.

Del total, 12 millones corresponden a ayudas directas destinadas a 71 municipios afectados por las lluvias torrenciales. Estas subvenciones, según se ha indicado, se han utilizado para reparar infraestructuras y servicios dañados.

Obras de emergencia en ocho comarcas: 25,3 millones

Además, el comisionado ha señalado la ejecución de obras de emergencia para rehabilitar infraestructuras forestales y prevenir incendios, restaurar senderos y reparar diques fluviales en ocho comarcas de Castellón, con una inversión de 25,3 millones de euros.

Limpieza de cauces y nuevas ayudas: la preocupación de los alcaldes / GVA

Por comarcas, las cifras detalladas incluyen:

Alto Palancia: 7,4 millones

Baix Maestrat: 5,7 millones

Els Ports: 4,8 millones

L’Alcalatén: 2,1 millones

Alto Mijares: 1,5 millones

(entre otras)

En este punto, Mérida ha remarcado la importancia de estas actuaciones: “El mantenimiento y restauración de caminos forestales es esencial”, ha apuntado, al considerar que también funcionan como infraestructuras de prevención de incendios y facilitan el acceso a recursos como balsas de agua y observatorios de avistamiento.

242 actuaciones en caminos agrícolas: el 93% ya finalizadas

Otra de las líneas de trabajo citadas por el comisionado es la inversión de 8,1 millones de euros en 242 actuaciones para la reparación de caminos agrícolas en la provincia, de las que el 93% ya están finalizadas.

Por comarcas, se han ejecutado trabajos en:

Plana Alta: 30 caminos

Alt Maestrat: 22

Alto Palancia: 73

Alto Mijares: 27

Baix Maestrat: 69

Els Ports: 20

Limpieza de cauces y nuevas ayudas: la preocupación de los alcaldes

Durante la reunión, los alcaldes han trasladado su preocupación por la limpieza de los cauces, una cuestión que han señalado como competencia de la Confederación Hidrográfica y del Gobierno central. Mérida se ha comprometido a trasladar esta inquietud y ha defendido que “no tiene sentido” que se realicen grandes inversiones medioambientales mientras “la limpieza de cauces quede relegada”.

Los representantes municipales también han planteado la necesidad de que sus localidades sean consideradas como municipios afectados por el Gobierno para poder acceder a ayudas, una petición que el comisionado ha afirmado que trasladará.

Ronda de contactos en la provincia

La reunión en Castellón se enmarca en la ronda de contactos que el comisionado para la Recuperación está llevando a cabo con los municipios afectados por la dana para estrechar la colaboración y conocer sus necesidades “de primera mano”, una vez transcurrido un año desde la catástrofe y ante una nueva fase de recuperación.

Tras el encuentro en Castellón, Mérida —acompañado por la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Casteillo— ha mantenido también una reunión en Peñíscola con municipios del norte de la provincia afectados por la dana.