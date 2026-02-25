Castellón acude a la feria de Berlín con una agenda récord y cicloturismo

Castellón se marca el reto de seguir sumando turismo alemán, tras el auge experimentado en el 2025, y nada mejor que la feria especializada ITB de Berlín, del 3 al 5 de marzo, y a la que los hoteleros asistirán la semana próxima con una completa agenda de reuniones y el gancho del turismo deportivo, la oferta rural de las comarcas de interior y la gastronomía.

"Un interés de los turoperadores que hace una década no existía"

Así lo avanza el vicepresidente de Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana) y responsable del área de Castellón, Javier Gallego: «Hemos detectado un interés por Castellón que hace una década no existía. A petición de los propios turoperadores, tenemos concertadas reuniones con al menos una decena, entre ellos TUI» un gigante mundial con flota propia de aviones y la capacidad de establecer rutas aéreas durante periodos de tiempo limitados.

El turismo deportivo, en auge

Gallego, quien asistirá también como portavoz del Club de Producto Introducing Castellón, aspira a posicionar el destino en el turismo activo o deportivo, en la vertiente del cicloturismo para competir con Alicante por los alemanes, cuya demanda de este tipo de actividades «está en auge». Las estadísticas de Turismo apuntan que durante el 2025 «Castellón fue la segunda provincia de la Comunitat en cuota de alemanes en cámpings, al concentrar el 34,5% de estos viajeros. En la modalidad de hoteles, sin embargo, descendió la demanda un 4%; y por último, en apartamentos, la demanda se disparó un 39%». El perfil del turista alemán gasta de media 107,7 euros y suele viajar sin paquete turístico; un 80% accede en avión y un 19% por carretera.

Negociación paralela: el desafío de los vuelos con Reino Unido

Uno de los desafíos de los empresarios hoteleros de Castellón es conseguir «el máximo de rutas aéreas con Reino Unido y otros países europeos». En concreto, según explicó Javier Gallego, se está en negociaciones con Easy Jet y lo idóneo sería conseguir vuelos directos con destinos como «Birmingham, Newcastle o Manchester». Los planes de los hoteleros son ir a más sobre todo en la temporada de verano y atraer con el producto sol y playa.