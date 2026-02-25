El cooperativismo gana músculo en Castellón con 14 altas en un año

El cooperativismo sigue ganando enteros en Castellón. Y eso que el 2025 no fue un año fácil para aquellos que decidieron levantar la persiana y hacerlo con una fórmula en la que priman el beneficio social y las decisiones democráticas. Las ayudas al sector se publicaron en pleno mes de agosto y los buenos datos de empleo tampoco favorecieron que muchos trabajadores o autónomos dieran el paso hacia este modelo de negocio. Aún así, en la provincia se crearon 14 nuevas cooperativas de trabajo asociado, un 7,3% más que en 2024, cuando la cifra fue de 11.

Fevecta, la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, ha hecho balance del 2025, un año en el que en la Comunitat se crearon 126 coperativas. Y aunque Alicante (71) y Valencia (41) se llevaron la palma, las altas descendieron en comparación al año anterior. Solamente Castellón creó más cooperativas que en 2024 y de las 14, siete fueron del comercio, seis de servicios y una de enseñanza. Pese al pinchazo del resto de provincias de la Comunitat, el territorio valenciano fue el cuarto en creación de este tipo de empresa, por detrás de Andalucía (269), Galicia (156) y País Vasco (144).

¿Y cuántas cooperativas de trabajo hay en la Comunitat? El sector está formado por 1.914 empresas (cerca del 80% del total de cooperativas) con un volumen de ventas que supera los 2.0 00 millones de euros, Por provincias, un 59,1% de las cooperativas de trabajo son de València, 29,5% de Alicante y 11,4% de Castellón.

El perfil tipo de la persona emprendedora atendida por Fevecta (el servicio es gratuito) durante 2025 es el de mujer (56%), con estudios superiores (50,8%), con empleo previo (59,1%) y entre 31 y 45 años (46,7%).

Parados y autónomos

Respecto de la situación laboral previa de las personas interesadas en crear una cooperativa, en 2025 profesionales desempleados y autónomos apostaron casi por igual por la fórmula cooperativa, aunque por razones diversas. «Mientras que los desempleados buscan una manera de autoemplearse, los autónomos buscan consolidar su actividad sumando a la iniciativa a otros profesionales y freelance con quienes ya colaboran y, de paso, ganar en seguridad, solvencia y beneficios en forma de ayudas», explican desde Fevecta. A estos perfiles le siguen los trabajadores por cuenta ajena.

Detrás de la decisión de abrir una cooperativa está, prácticamente en la mitad de los casos, el deseo de no trabajar para otros. Le siguen aquellos profesionales que están en el paro y optan por esta fórmula para autoemplearse (17,2%), mientras que a otro 5,7% le mueve el espíritu emprendedor. «También hay casos de personas que han optado por el cooperativismo para regularizar una situación irregular o para asociarse, compartir con otros y crecer la actividad», añaden.

De cara a este año y con el objetivo de que las cifras sean mejores, el presidente Fevecta, Ramón Rodríguez, reclama que las ayudas al sector cooperativo se publiquen durante el primer semestre de 2026. «Si queremos generar los efectos positivos que toda orden de ayudas persigue no puede ocurrir lo que pasó en 2025», sentencia.