Exclusión social

Demoledor documento de Cáritas sobre la pobreza en Castellón: la patronal CEV pide tomar medidas

La junta directiva ha analizado el documento de la organización

Una mujer afectada por pobreza energética.

Una mujer afectada por pobreza energética. / Elisenda Pons

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Los principales indicadores sobre la evolución económica de Castellón son positivos, pero al mismo tiempo hay un grupo numeroso de personas que se encuentran en pobreza o en riesgo de exclusión social. La junta directiva de la patronal CEV Castellón ha analizado un informe presentado por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, en el que se analizan las últimas cifras de la Comunitat.

El documento muestra que casi la mitad de las personas que viven de alquiler (48,3%) está en riesgo de pobreza o exclusión social; que más de 450.000 hogares no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada; y que 126.000 hogares tienen a todas las personas activas en situación de desempleo. Cáritas subraya, igualmente, que tener un empleo ha dejado de constituir por sí solo una garantía de inclusión.

Prioridades para frenar la exclusión

El presidente de CEV Castellón, Luis Martí, subraya la necesidad de "reforzar de forma prioritaria las políticas activas de empleo, facilitar el acceso a la vivienda y articular medidas de apoyo a los hogares más vulnerables que permitan frenar la extensión de la exclusión social", y añade que "una economía fuerte en Castellón necesita una sociedad integrada, con oportunidades reales de acceso al empleo, a la vivienda y a los suministros básicos".

La patronal de la provincia advierte del peligro de normalizar "unos niveles de pobreza y exclusión que responden a causas estructurales y que requieren respuestas decididas y coordinadas desde el conjunto de las administraciones públicas, el ámbito empresarial y el tercer sector".

Colaboración y diálogo social

La junta de CEV Castellón ha puesto también el acento en la importancia de la colaboración público-privada y del diálogo social como herramientas clave para diseñar respuestas eficaces y sostenibles en el tiempo, capaces de abordar no solo las consecuencias, sino también las causas de la exclusión.

Por último, desde CEV Castellón se ha trasladado su disposición a colaborar con las administraciones y con entidades sociales, como Cáritas, que trabajan en primera línea de atención a las personas vulnerables, con el objetivo de impulsar soluciones estructurales que contribuyan a reducir la pobreza, fortalecer la cohesión social y garantizar un desarrollo económico más inclusivo en la provincia.

