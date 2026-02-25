La Diputación de Castellón impulsa el empleo en el mundo rural a través de talleres en los centros Cedes

La Diputación de Castellón impulsa el empleo y genera oportunidades laborales en el mundo rural a través de los Talleres de Empleo en los centros Cedes de Lucena del Cid y Benassal. La institución provincial ha formado durante un año a 20 alumnos-trabajadores que estaban en situación de desempleo para que hoy puedan incorporarse al mercado laboral con formación y experiencia profesional en dos especialidades muy demandadas: cuidado de personas mayores y actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el mundo rural.

El diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, ha participado este miércoles en el acto de clausura del curso, que se ha celebrado en el centro Cedes de Lucena del Cid, y ha destacado que “estos talleres no solo aportan formación, sino también experiencia y nuevas oportunidades para acceder al mercado laboral”. Resaltar que cada taller cuenta con una subvención de Labora de 282.692,40 euros.

Así pues, cada uno de los 20 alumnos ha adquirido tanto conocimientos como capacidades que le permitirán ahora mejorar su empleabilidad. Por lo que el diputado provincial ha señalado que “hoy no cerramos un curso, hoy celebramos un año de esfuerzo, de aprendizaje y de crecimiento”.

Y es que, hace un año, este grupo de personas entró a estos talleres de empleo con la esperanza de encontrar trabajo y hoy sale un grupo de profesionales con oportunidades laborales. “Podemos decir con orgullo que tanto el taller de Lucena como el de Benassal ha sido un éxito. Un éxito gracias a todos los participantes”, ha subrayado Vicente Pallarés, quien ha agradecido a todos los participantes su compromiso y su implicación. “No solo han adquirido una cualificación profesional, han demostrado responsabilidad, constancia y vocación”.

En este sentido, Vicente Pallarés ha puesto de manifiesto el compromiso de la Diputación de Castellón con el empleo, haciendo hincapié en que “nuestra misión no es solo formar y hacer política útil, es generar oportunidades”. Ahí la apuesta firme del Gobierno Provincial por los Talleres de Empleo en los centros Cedes, porque “creemos en el talento que hay en nuestros municipios. Porque creemos que vivir en el entorno rural no puede ser un límite, sino una oportunidad”, ha indicado.

Y, fruto de este compromiso, el diputado provincial ha anunciado que la Diputación de Castellón va a poner a disposición de todos los alumnos su Agencia de Colocación, un recurso que, tal y como ha explicado, “está para acompañar en la búsqueda activa de empleo, para orientar, para conectar los perfiles con ofertas reales”.

Dos talleres, dos proyectos

Durante el acto de clausura del curso, los alumnos han presentado los proyectos que han desarrollado en cada taller. Así, el alumnado del Taller de Empleo Diputación Cedes Lucena del Cid ha desarrollado el proyecto “El Joc de l’Alcalatén”, un recurso lúdico-educativo basado en la adaptación del tradicional juego de la oca para dar a conocer el patrimonio cultural, natural e histórico de la comarca de l’Alcalatén.

Por su parte, el alumnado del Taller de Empleo Centro Sociocultural de Benassal, dentro del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, ha diseñado y elaborado materiales para el desarrollo de intervenciones psicosociales dirigidas a personas mayores y dependientes.

“Ambos proyectos son una muestra clara del aprendizaje práctico y del compromiso del alumnado con los municipios y las personas con las que han trabajado, aportando recursos útiles que seguirán utilizándose en los centros y localidades donde se han desarrollado los talleres”, ha resaltado Vicente Pallarés.

El diputado de Promoción Económica ha agradecido a las directoras y formadoras su guía, exigencia y acompañamiento para garantizar unos proyectos de calidad, destacando, del mismo modo, la implicación del alumnado. Asimismo, Pallarés ha agradecido al Grupo Lares Comunitat Valenciana y al Grupo Torresport por presentarse a los alumnos para ofrecer oportunidades laborales. “Gracias por tender puentes entre la formación y el empleo real. Porque la formación tiene sentido cuando conecta con oportunidades”, ha concluido el diputado provincial.