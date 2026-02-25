La hora de Castellón: la cerámica llena hoteles, restaurantes y taxis con Time of Spain

Sin la feria especializada Cevisama como certamen independiente en estas fechas en València pero con toda la actividad promocional e institucional del clúster de la cerámica en Castellón, gracias al nuevo macroevento Time of Spain, se está dando un trasvase del impacto económico. Un beneficio hasta ahora compartido con la capital del Túria, que en este 2026 se dejará notar más que nunca en la provincia.

Si durante años se generó un desembolso en transporte, márketing, caterings y algunos alojamientos, el gasto ahora se amplifica y recoge todo lo que abandona la ciudad vecina para diversificarse entre Castelló, parte de la costa y el triángulo azulejero.

Según negocios consultados por Mediterráneo, se detecta más el brío en las reservas hoteleras, las comidas y el transporte de clientes hospedados en hoteles hasta las sedes de las empresas para visitar sus showrooms. El presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón, José Luis Artola, explicó que «Castelló es una ciudad pequeña y se están haciendo muchos servicios de hoteles de Castelló y el Grau a Onda, Vila-real, etc.». Aunque por contra ya no se hacen los interurbanos hacia València.

«Los datos son excelentes»

El presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios en Castellón (CEV) y también presidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, expresó que «a la espera de conocer el impacto económico, sí se nota un efecto en los servicios turísticos (hoteles y restaurantes, principalmente) y es excelente. Las ocupaciones en la ciudad y en municipios del clúster cerámico (Onda, l’Alcora o Vila-real) son casi plenas».

Desde el área comercial de Ashotur añadieron que «restaurantes del centro y Grau nos comunican que tienen bastantes reservas de extranjero. Vienen más de un día hasta la provincia y aprovechan para salir y probar la gastronomía local. Y luego están los caterings contratados» para las exposiciones de las azulejeras.

Comidas para agasajar a los clientes VIP

El gerente del restaurante Rústico y MM Gastrocatering, Víctor Maicas, tiene más demanda «a partir del jueves; con viernes, sábado y domingo lleno».

En el restaurante de la Muntanyeta de Betxí, Silvia Franch explica que en su caso «se está notando mucho en la demanda de comidas de lunes a viernes, de distintas fábricas: para grupos que van desde 6 a 15 ó 30 personas. Tenemos reservas desde hace 15 días. Y sí se pide desde a la carta hasta arroces por encargo». Lo mejor para agasajar a clientes VIP.

Reservas en hoteles también la semana próxima

Por ahora, las reservas hoteleras abarcan desde el pasado lunes hasta el viernes, pero otras se alargan el fin de semana y algunos días de la siguiente, «motivado por eventos como la XXXII Muestra Internacional de Porcelanosa que se prolonga hasta el 6 de marzo».

Así, los hoteles han podido llenar en una semana de transición que enlazará directamente con la Magdalena: una carambola perfecta. En el hotel Intelier Rosa de Castelló confirman que tienen alojados a clientes «de todo el mundo», y de varias compañías, para estancias prolongadas desde el lunes hasta este próximo viernes. «Estamos completos, prácticamente. En Castelló y también en el Orange, en Benicàssim», afirman. En el hotel Luz de Castelló subrayan que están «al completo esta semana» por la cerámica, que además contribuye a desestacionalizar.

Un periodo clave para desestacionalizar fuera de temporada alta

Justo ayer se conocieron los datos del INE de ocupación hotelera de enero, mes habitualmente flojo, pero aún así, con saldo al alza: un 5% más de pernoctaciones: 60.844 en la provincia castellonense.

Desde la patronal hotelera Hosbec, su portavoz en Castellón, Miguel March, agrega que justo este martes prevén valorar cuál está siendo el impacto de Time of Spain en sus hoteles asociados. En tiempos de Cevisama, con muchos clientes y visitantes alojados en Valencia, ya se dejaba caer igualmente una parte de estancias en Castellón, de modo que se generaba un 85% de ocupación en febrero. Veremos este 2026 cuáles serán los resultados.