Jaime Badenes, castellonense en México: "No todo el país está en guerra, pero sí hay miedo e intranquilidad"

Jaime Badenes aterrizó en México este domingo, procedente de Miami. No es esta la primera vez que visita el país: “He estado muchísimas veces”, cuenta. Pero en esta ocasión sí aprecia un ambiente enrarecido. “Lo que está pasando ahora por la captura y muerte de El Mencho es algo diferente: se respira intranquilidad en el ambiente”.

Vecino de Benicàssim y natural de Castelló, recorre estos días la zona del Bajío como comercial de una marca cerámica. “Aquí estaba dominado por El Mencho y la gente ahora tiene miedo a lo que pueda pasar”, resume.

El domingo, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes -líder del Cártel Jalisco Nueva Generación- se tradujo en bloqueos y vehículos ardiendo en distintas zonas, además de ataques a negocios y tiroteos que han provocado decenas de muertos. En Guadalajara, corazón de Jalisco, el impacto fue inmediato: “Cerraron más colegios y negocios”, explica Badenes, aunque añade que “está volviendo todo poco a poco a la normalidad”.

La tensión, sin embargo, se palpa lejos de los titulares. “Hay mucha seguridad y muchos guardias por las calles”, describe. “Han pasado muchas cosas, pero sobre todo en las afueras, en las carreteras. A las formaciones que imparto viene menos gente porque no quieren salir de casa por miedo”, añade el castellonense.

No oculta Jaime que están más pendientes que nunca de las últimas noticias, por lo que pueda pasar en México. “El domingo hablamos de seguir o no con las formaciones, pero el cliente nos dijo que estaba todo bien, que solo más policía, pero sin tiroteos. Y decidimos seguir”, relata desde León, donde está a punto de cerrar su última jornada antes de regresar a España.

Imagen de uno de los grupos a los que Jaime ha impartido formación. / Mediterráneo

En su conversación, Badenes insiste en una idea: la distancia entre lo que se ve fuera y lo que se vive dentro. “Pensaban que lo que está pasando en Guadalajara se iba a contagiar al resto del país, pero no está siendo así, a pesar de que llega información contradictoria fuera”. Su pareja, desde Castellón, lo llamó alarmada: “Me ha dicho que aquí era todo un caos por lo que ve y escucha… y no es así”.

Eso no significa minimizar el riesgo. “El Mencho tenía mucho poder, controlaba casi todos los estados. El miedo que hay y que ha habido se ha normalizado”, afirma. Y reconoce que en algunas zonas la violencia es parte del paisaje: “Es habitual que haya tiroteos, que aquí llaman balaceras”.

El aumento de la presencia policial “está ayudando a que la situación no se desmadre”, dice, aunque le llega que en Guadalajara “hay mucha tensión”. Por eso, desde el primer momento, dejaron claro su plan B: “Ya avisamos a la empresa que si la cosa se ponía peor nos volvíamos rápido”.

En los próximos días, Badenes regresa a Castellón. “Tengo muchas ganas, tanto por mí como por mis compañeros y familiares, que volverán a estar tranquilos”. Y remata el matiz que cree que se pierde en el ruido: “La gente tiene que entender que la cosa está fea, pero no todo el país está en una guerra civil”.

Como conclusión, el comercial cerámico lanza sus mejores deseos para un país más convulso que nunca: "El tema del narco está muy instaurado”, concluye, “pero esperan que se vaya reduciendo y la vida sea más segura. Hace 20 o 30 años todos dicen que el país era mucho más seguro que hoy y esperan seguir el ejemplo de otros países de la zona”.