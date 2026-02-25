José Luis, castellonense en México: "La gente aquí está muy preocupada y se nota la tensión desde que aterrizas"

José Luis es un economista de Castelló que trabaja como técnico para una firma con actividad en México. Esta semana está desplazado en Monterrey, en el norte del país, y describe un ambiente tenso tras el operativo federal que acabó con Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la reacción violenta posterior en distintos puntos del país.

“Es la sexta vez que vengo y ya en el avión se notaba que la situación era diferente”, explica. Viajó durante el fin de semana a Ciudad de México y, incluso antes de aterrizar, asegura que el tema dominaba las conversaciones: “La gente hablaba de lo que estaba pasando, que no abrían colegios, tiendas… estaban nerviosos”. El propio piloto, añade, advirtió de un ambiente inusual en el aeropuerto. La escena, al tocar tierra, le impactó: “Al aterrizar vimos que estaba todo blindado, parecía la guerra. Había muchísima policía militar y muchos vuelos cancelados, con el caos que eso produjo”.

Desde la capital tomó un vuelo hacia Monterrey. “Por suerte el mío sí salió porque no es la peor zona”, relata, al tiempo que subraya que el epicentro de los incidentes se estaba viviendo “sobre todo en Guadalajara”, en el oeste, “donde las cosas están bastante peor que aquí”. En su destino, en cualquier caso, la normalidad se ha resentido: “Aquí sí ha habido quema de camiones y cortes de carreteras producidos por grupos afines al narco”.

El termómetro, dice, se mide en la calle. “Se nota que hay menos gente en la carretera y menos gente en la calle. No tanto tráfico como es habitual aquí, donde siempre hay colas y atascos”. La prudencia se ha colado en la rutina: “La gente tiene miedo y muchos no llevan a los niños al colegio, van menos a comprar…”. En ese clima, cuenta, ha cobrado fuerza la imagen de un menor muerto por una bala perdida: “Uno de los símbolos es un niño que fue alcanzado por un disparo en un tiroteo cuando iba a comprar comida para su gato y murió. La gente sale con su foto para protestar por los incidentes”.

Imagen de José Luis en México. / Mediterráneo

Más allá de los bloqueos, los incendios y la inseguridad, José Luis percibe una inquietud de fondo: lo que pueda venir después. “La gente está preocupada porque ven que el cártel se va a desmembrar. Antes El Mencho tenía todo el poder, pero ahora habrá luchas e inestabilidad entre distintos grupos y eso a corto plazo no parece una buena noticia”. A su juicio, la caída del capo tiene una lectura política y otra social: “Es bueno para los políticos porque ha caído un símbolo, pero para la gente no tanto porque las armas en la calle siguen siendo las mismas, solo que ahora habrá más gente con poder más pequeño”.

Aun así, evita el alarmismo. “Sobre la inseguridad depende mucho de cada zona”, matiza. Estará en México “hasta el próximo miércoles” y, en este viaje, dice no haber temido por su seguridad. No siempre fue así: “En otro sí me quisieron atracar y como soy corredor pude huir corriendo”.