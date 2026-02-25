El puerto de Castellón arranca la transformación de la antigua Comandancia: plaza pública además de la nueva sede

El puerto de Castellón ya ha iniciado las obras de remodelación del edificio de la antigua Comandancia, que se transformará en la nueva sede institucional de la Autoridad Portuaria, además de las dependencias del Museu de la Mar. Una obra que tendrá una vistosa fachada y que creará un nuevo emblema para este entorno.

La actuación no se limitará al propio edificio, porque uno de los objetivos que se persiguen es la eliminación de las actuales barreras visuales en este entorno, para generar así una nueva zona abierta. Una medida que se enmarca en la "estrategia de integración entre el puerto y la ciudad", apuntan.

Una plaza para abrir el puerto

La plaza estará en la zona anexa de esta nueva sede. "La intervención urbanística está concebida para que el edificio no sea un elemento aislado, sino el corazón de una plaza pública que fomente la convivencia y el disfrute ciudadano", detallan desde el puerto. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, señala que el proyecto "está pensado para ganar un nuevo espacio, acercar el mar a la ciudadanía y hacer de nuestra zona lúdica un punto de encuentro".

Para lograr esta integración, el proyecto define una serie de actuaciones estructurales que modernizarán por completo el entorno de la antigua Comandancia, y que buscan ser un nuevo lugar emblemático de la fachada costera de Castelló.

Hoja de ruta de integración puerto-ciudad

Desde el puerto recuerdan que este proyecto forma parte de una hoja de ruta, en la que se incluye el plan de conversión de los antiguos cines en un hub tecnológico, la remodelación de la fuente del Centenario, la mejora del alumbrado en diferentes partes de acceso público, la rehabilitación del edificio Moruno, o los proyectos para la mejora integral de la lonja de pescadores y la nueva fábrica de hielo. "Estas obras simbolizan la voluntad del puerto de devolver a la ciudad espacios vivos, útiles y sostenibles", destaca Ibáñez.