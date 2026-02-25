Tráfico en Castellón hoy: problemas por niebla en la AP-7

A fecha de hoy, 25/02/2026 (08:40 h), en la provincia de Castellón constan 15 incidencias activas en el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT):

Relación de incidencias activas en carreteras de Castellón

CV-133

CV-133 (Alcalà de Xivert): Obstáculo fijo en km 1,985, sentido creciente.

AP-7

AP-7 (Alquerías del Niño Perdido → Partida de Montiver, ya en Valencia) : Niebla (meteorología adversa) entre km 444 y km 467 , ambos sentidos , visibilidad reducida .

: (meteorología adversa) entre , , . AP-7 (Alquerías Valencia → Mascarell) : Obras entre km 449 y km 450,8 , sentido creciente , carril izquierdo cerrado .

: entre , sentido , . AP-7 (La Renegà → El Balcó) : Obras entre km 412 y km 411 , sentido decreciente , arcén cerrado .

: entre , sentido , . AP-7 (Salida en Torreblanca) : Obras en salida km 392 , sentido decreciente , arcén cerrado .

: en , sentido , . AP-7 (Vinaròs) : Obstáculo fijo en km 345,972 , sentido creciente .

: en , sentido . AP-7 (Vinaròs → Peñíscola): Niebla (meteorología adversa) entre km 346 y km 366, ambos sentidos, visibilidad reducida.

CV-10

CV-10 (Sant Mateu): Obras en km 83,1, sentido decreciente.

N-340

N-340 (Alquerías del Niño Perdido) : Obstáculo fijo en km 960,013 , sentido decreciente .

: en , sentido . N-340 (Vila-real) : Obras en km 967,3 , sentido creciente .

: en , sentido . N-340 (Nules): Obras en cruce km 957, sentido creciente, estrechamiento de carriles.

CV-21

CV-21 (Pla de la Marquesa): Obras en km 12, sentido creciente.

