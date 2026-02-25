Tráfico en Castellón hoy: problemas por niebla en la AP-7
Todas las incidencias en las carreteras de la provincia
A fecha de hoy, 25/02/2026 (08:40 h), en la provincia de Castellón constan 15 incidencias activas en el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT):
Relación de incidencias activas en carreteras de Castellón
CV-133
- CV-133 (Alcalà de Xivert): Obstáculo fijo en km 1,985, sentido creciente.
AP-7
- AP-7 (Alquerías del Niño Perdido → Partida de Montiver, ya en Valencia): Niebla (meteorología adversa) entre km 444 y km 467, ambos sentidos, visibilidad reducida.
- AP-7 (Alquerías Valencia → Mascarell): Obras entre km 449 y km 450,8, sentido creciente, carril izquierdo cerrado.
- AP-7 (La Renegà → El Balcó): Obras entre km 412 y km 411, sentido decreciente, arcén cerrado.
- AP-7 (Salida en Torreblanca): Obras en salida km 392, sentido decreciente, arcén cerrado.
- AP-7 (Vinaròs): Obstáculo fijo en km 345,972, sentido creciente.
- AP-7 (Vinaròs → Peñíscola): Niebla (meteorología adversa) entre km 346 y km 366, ambos sentidos, visibilidad reducida.
CV-10
- CV-10 (Sant Mateu): Obras en km 83,1, sentido decreciente.
N-340
- N-340 (Alquerías del Niño Perdido): Obstáculo fijo en km 960,013, sentido decreciente.
- N-340 (Vila-real): Obras en km 967,3, sentido creciente.
- N-340 (Nules): Obras en cruce km 957, sentido creciente, estrechamiento de carriles.
CV-21
- CV-21 (Pla de la Marquesa): Obras en km 12, sentido creciente.
N-340a (cortes por obras)
- N-340a (Vinaròs → Benicarló): Obras (nivel rojo) entre km 1051,1 y km 1048,5, sentido decreciente, corte total.
- N-340a (Vinaròs): Obras (nivel rojo) entre km 1052,4 y km 1051,2, sentido decreciente, corte total.
- N-340a (Vinaròs): Obras (nivel rojo) entre km 1051,2 y km 1052,4, sentido creciente, corte total.
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- El injusto fin de Noemí, una niña feliz que soñaba con la música y con ser 'festera' de Xilxes
- La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase