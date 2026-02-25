Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Castellón hoy: problemas por niebla en la AP-7

Todas las incidencias en las carreteras de la provincia

Camiones, en la autopista AP-7, a su paso por Castellón.

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

A fecha de hoy, 25/02/2026 (08:40 h), en la provincia de Castellón constan 15 incidencias activas en el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT):

Relación de incidencias activas en carreteras de Castellón

CV-133

  • CV-133 (Alcalà de Xivert): Obstáculo fijo en km 1,985, sentido creciente.

AP-7

  • AP-7 (Alquerías del Niño Perdido → Partida de Montiver, ya en Valencia): Niebla (meteorología adversa) entre km 444 y km 467, ambos sentidos, visibilidad reducida.
  • AP-7 (Alquerías Valencia → Mascarell): Obras entre km 449 y km 450,8, sentido creciente, carril izquierdo cerrado.
  • AP-7 (La Renegà → El Balcó): Obras entre km 412 y km 411, sentido decreciente, arcén cerrado.
  • AP-7 (Salida en Torreblanca): Obras en salida km 392, sentido decreciente, arcén cerrado.
  • AP-7 (Vinaròs): Obstáculo fijo en km 345,972, sentido creciente.
  • AP-7 (Vinaròs → Peñíscola): Niebla (meteorología adversa) entre km 346 y km 366, ambos sentidos, visibilidad reducida.

CV-10

  • CV-10 (Sant Mateu): Obras en km 83,1, sentido decreciente.

N-340

  • N-340 (Alquerías del Niño Perdido): Obstáculo fijo en km 960,013, sentido decreciente.
  • N-340 (Vila-real): Obras en km 967,3, sentido creciente.
  • N-340 (Nules): Obras en cruce km 957, sentido creciente, estrechamiento de carriles.

CV-21

  • CV-21 (Pla de la Marquesa): Obras en km 12, sentido creciente.

Noticias relacionadas

N-340a (cortes por obras)

  • N-340a (Vinaròs → Benicarló): Obras (nivel rojo) entre km 1051,1 y km 1048,5, sentido decreciente, corte total.
  • N-340a (Vinaròs): Obras (nivel rojo) entre km 1052,4 y km 1051,2, sentido decreciente, corte total.
  • N-340a (Vinaròs): Obras (nivel rojo) entre km 1051,2 y km 1052,4, sentido creciente, corte total.

