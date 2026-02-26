Más de 6.000 trabajadores de Castellón hacen horas extra gratis cada semana

El Ministerio de Trabajo tiene ya a punto el nuevo sistema de control horario digital. La medida, que será obligatoria para todas las empresas y autónomos con trabajadores, supondrá toda una revolución, ya que todos los negocios tendrán que implantar en sus centros de trabajo sistemas digitales homologados, no manipulables y conectados con la Inspección, frente a los actuales registros en papel o herramientas internas, que el departamento que preside Yolanda Díaz considera que son fácilmente manipulables o carecen de fiabilidad real.

Pese a que los cambios que plantea Trabajo no acaban de gustar al Ministerio de Economía, Yolanda Díaz está dispuesta a sacar adelante una medida que cree esencial para combatir las horas extra no pagadas, una de las prioridades de su departamento. En España, y según un informe de CCOO, en 2025 se realizaron una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas cada semana, una práctica que supuso un ahorro de 3.243 millones de euros anuales para las empresas y que, en términos de empleo equivaldrían a la creación de 62.000 puestos de trabajo a jornada completa.

Si en el conjunto nacional los asalariados que el año pasado trabajaron semanalmente horas extra no pagadas fueron 441.000, en Castellón la cifra asciende a más de 6.000. El estudio de CCOO, realizado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) destaca que en la Comunitat Valenciana el 2,6% de los profesionales por cuenta ajena realizan horas extra sin reconocer (53.000 en términos absolutos),una cifra que en el caso Castellón equivaldría a 6.400 trabajadores. Y un apunte más: la Comunitat es la quinta con mayor porcentaje de asalariados que trabajan horas extra no pagadas (solo superada por Madrid, Asturias, País Vasco y Cataluña) y cada semana se realizan 290.000. De media, los empleados en esta situación dejan de cobrar 141 euros a la semana y 7.335 euros en todo el ejercicio por salarios y altas de afiliación.

"Explotación laboral"

CCOO insiste en que este «abuso estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores» es «una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas» y denuncia el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas. "Este mecanismo es imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas que tiene unos costes para las personas trabajadoras inasumibles y que requieren de medidas eficaces para acabar con esta práctica abusiva e ilegal de miles de empresas", apuntan.

Y, ¿en qué sectores se realizan más horas extra no remuneradas? El informe del sindicato concluye que el educativo destaca negativamente, ya que concentra el mayor número de horas extra sin remunerar, seguido del transporte y almacenamiento. A continuación figuran la industria manufacturera; el comercio; actividades profesionales, científicas y técnicas; y la Administración Pública y Defensa.