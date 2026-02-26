El aguacate de Castellón compite con una marca de calidad frente a Perú y Marruecos en los supermercados

Los productores de aguacate de Castellón, la segunda provincia de la Comunitat con más peso en superficie cultivada, podrán rivalizar en los lineales de los supermercados con una marca de calidad frente a otros países productores como Perú y Marruecos.

La Asociación de Productores de Aguacate (ASOPROA), en una iniciativa promovida por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), ha presentado la nueva marca Aguacate Valenciano, con el objetivo de impulsar este distintivo de calidad autorizado por la Generalitat Valenciana.

El acto se ha desarrollado en la sede de AVA-Asaja con la presencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Además, han asistido el presidente de ASOPROA, Celestino Recatalá, y el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, así como representantes de diferentes instituciones y entidades, figuras de calidad, productores y comercializadores nacionales e internacionales del sector.

“No es lo mismo que llegar de ultramar en frigorífico tras 35 días”

El secretario general de la Asociación de Productores de Aguacate (ASOPROA), el castellonense Alejandro Meliá, ha explicado a Mediterráneo que con esta marca, “que supone un paso previo a la denominación de origen”, el producto también se revaloriza en el precio final y suma rentabilidad, y el consumidor sale ganando por la garantía del sello de calidad. “No es lo mismo un aguacate como el de Castellón que puede tardar máximo 5 días en llegar del campo a los puntos de venta que uno recolectado verde y que llega de ultramar en frigoríficos después de 30-35 días”, manifiesta.

¿Cómo será ese aguacate 'top'?

“Pues nos permitirá diferenciarnos con un producto de baja huella de carbono, de proximidad y kilómetro cero, con bajo o nulo uso de fitosanitarios, y que apoya al agricultor valenciano”, destaca Meliá. El destino de los aguacates castellonenses actualmente, según Meliá, va a mercado nacional pero principalmente a Centroeuropa y Europa del Este. Con todo, uno de los propósitos es aumentar su presencia en las grandes cadenas de supermercados de la Comunitat, donde entra bastante de Andalucía.

¿Quién podrá utilizar esta nueva marca?

Para utilizar el pacacking y adhesivos de la nueva marca de calidad Aguacate

1. El primer paso es ser asociado de ASOPROA (que a su vez pertenece a AVA-Asaja).

2. Según el perfil, para utilizar la marca, si eres productor la cuota será de 2 euros por hanegada al año o si eres operador comercial, de 2.000 euros por inscripción anual.

3. Cada etiqueta de calidad tendrá un coste de 2 céntimos.

Una facturación de 12 millones de euros En el ejercicio del 2010, según un informe de la Conselleria de Agricultura, Castellón apenas tenía una hectárea y 10 toneladas de producción. Ahora son ya 1.146 hectáreas y 5.000 toneladas al año.

La fruta se cotiza entre 2,10 y 2,50 euros el kilo.

La facturación por campaña ronda los 12 millones de euros.

El nodo, en las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta

El cultivo, que dentro de poco entrará en su pico máximo de campaña en marzo, tiene su bastión en las comarcas de la Plana y va a más en la costa como alternativa de rentabilidad en huertos donde antes se plantaban cítricos.

Según AVA-Asaja actualmente Castellón provincia dispone de un millar de productores de aguacate, que generan 5.000 toneladas a partir de una superficie de 1.146 hectáreas, "que ha aumentado un 10% en el último año". La variedad estrella, más del 50% de terreno cultivado, es la lamb hass; el 40%, la hass; y el resto variedades polinizadoras.

Marruecos rivaliza más “en la primera parte de la campaña” y Perú “hacia el final”. Si bien le llaman el oro verde, uno de los desafíos, además de la “preocupación” por los terceros países es, precisamente, su excelente cotización que atrae a los cacos con robos en el campo; y paralelamente, en la Plana Baixa se dieron daños por el pedrisco el pasado verano.