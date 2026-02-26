Castellón se tiñe de verde azulado para concienciar sobre el VPH y prevenir el cáncer en el marco de un partido de la Selección femenina

Castellón acogerá en los próximos días distintas acciones de concienciación sobre el virus del papiloma humano (VPH), la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente, en el marco del primer partido de clasificación de la Selección absoluta femenina que se disputará en la ciudad el 3 de marzo, víspera del Día Internacional de Concienciación del VPH. La iniciativa forma parte de la campaña ‘Adelantarse al VPH: la mejor jugada’, desarrollada por la compañía biofarmacéutica MSD como colaborador sociosanitario de la Selección.

Una campaña que une deporte y salud

La propuesta combina deporte y concienciación sanitaria para incrementar la sensibilización en torno al VPH, sus posibles consecuencias para la salud y la importancia de la prevención. Entre las acciones previstas figura la simulación de la ciudad “tiñéndose” de color verde azulado (teal), un tono vinculado a la prevención del cáncer de cuello de útero.

El VPH está relacionado con el 85%-100% de los cánceres de cuello de útero a nivel mundial, según recoge la nota. Además, la campaña insiste en el mensaje de que adelantarse puede ayudar a cambiar la historia, “tanto en el deporte como en la vida”.

Acciones en la fan zone de Castellón: Plaza Mayor, 28 de febrero y 1 de marzo

La campaña tendrá presencia en la fan zone del partido, ubicada en la Plaza Mayor, con un stand y una dinámica interactiva durante los días 28 de febrero y 1 de marzo. También se prevén acciones en el propio partido del 3 de marzo, entre otras actividades.

Datos de la nota: el VPH, la ITS más común

La nota subraya que la infección por VPH está considerada la ITS más frecuente. En el caso de España, se citan estimaciones de casi dos millones de mujeres infectadas, lo que supone un 14% de la población femenina, porcentaje que asciende al 24% en menores de 30 años.

Asimismo, se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerán el VPH alguna vez en su vida. En términos globales, esta infección está relacionada con el 5% de los tumores humanos e incluye varios tipos de cáncer.

VPH y cáncer: más allá del cuello de útero

Además de su relación con el cáncer de cuello de útero —señalado en la nota como el cuarto cáncer más común en mujeres de entre 15 y 44 años en España—, el documento indica asociaciones del VPH con otras patologías a nivel global:

Aproximadamente 90% de las verrugas genitales

100% del cáncer anal escamoso

53% del cáncer de pene

25% del cáncer de vulva

78% del cáncer de vagina

30% del cáncer de orofaringe

Prevención: estrategias y herramientas

La nota recoge distintas vías para prevenir la infección por VPH y sus consecuencias, entre ellas:

Mantener una única relación mutuamente monógama

Usar correctamente el preservativo , aunque puede no ofrecer una protección total

, aunque La inmunización, citada como la forma más efectiva para prevenir la infección por VPH y sus consecuencias

Recomendaciones de vacunación

En España, la nota señala que las recomendaciones de inmunización frente al VPH abogan por la vacunación sistemática de niñas y niños alrededor de los 12 años y la captación de personas no vacunadas hasta los 18 años. También se menciona que las autoridades sanitarias recomiendan proteger a personas con ciertas condiciones de riesgo, por su mayor vulnerabilidad a infecciones persistentes.

El cribado, clave para la detección precoz

Además de las medidas de prevención, el cribado se presenta como una estrategia fundamental para detectar lesiones precancerosas y reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero. En la Comunidad Valenciana, el programa de cribado está dirigido a mujeres de 25 a 65 años, según la nota.

Objetivo 2030: eliminar el cáncer de cérvix como amenaza de salud pública

Estas acciones se alinean con la Estrategia Mundial de Eliminación del Cáncer de Cérvix de la OMS, que plantea como objetivo para 2030: vacunar al 90% de las niñas, cribar al 70% de las mujeres de 35 y 45 años y tratar al 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer de cuello de útero.