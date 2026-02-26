El Colegio de Enfermería de Castellón denuncia la inseguridad jurídica de las enfermeras al indicar medicamentos, incluso de venta libre

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) acogió este miércoles una reunión de trabajo institucional con la participación del vicepresidente de la entidad, Francisco Pareja, la directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez, y la portavoz de Sanidad del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Nieves Martínez. En el encuentro se abordaron retos, déficits y reivindicaciones históricas de la profesión enfermera.

Reunión institucional en la sede del COECS

Entre los asuntos tratados, el COECS situó como prioridad la necesidad de medidas efectivas de protección para el personal sanitario, tras el asesinato de una enfermera en su puesto de trabajo en Benicàssim.

Según trasladó Pareja, el colectivo muestra “incomprensión” ante la ausencia de medidas preventivas en recintos sanitarios y comparó la seguridad en hospitales y centros de salud con la de otros edificios oficiales: «Cualquier edificio oficial con gran afluencia de gente… cuenta con un vigilante jurado y un arco de seguridad. Es inaceptable que a estas alturas los hospitales y centros de salud no cuenten con estas mismas medidas», advirtió.

En este contexto, el vicepresidente comunicó que el COECS se personará como acusación particular “para llegar hasta las últimas consecuencias legales y defender la dignidad de la profesional”.

Derogación del Estatuto de 1973: “una norma preconstitucional”

Otro de los ejes del encuentro fue la exigencia de derogar definitivamente el Estatuto de Personal Sanitario de 1973, una reivindicación que —según expuso Pareja— se mantiene desde hace años.

«Es inaceptable que un estatuto preconstitucional, de la época dictadura, continúe aplicándose en la práctica», denunció, y señaló que su mantenimiento perpetúa una visión “anacrónica” de la enfermería como “auxiliar del médico”.

“No queremos sustituir a los médicos”

Pareja quiso además zanjar la polémica sobre el papel de la enfermería respecto a otras profesiones sanitarias: «Los enfermeros no queremos sustituir a los médicos, porque no queremos que nadie nos sustituya a nosotros; cada profesional tiene su espacio», afirmó.

El COECS reclamó que el sistema permita a la enfermería desarrollar plenamente sus funciones: «Si se nos permitiera asumir plenamente el triaje y la educación para la salud en Atención Primaria, el sistema funcionaría mucho mejor y se reducirían drásticamente las listas de espera», sostuvo el vicepresidente.

En la misma línea, añadió: «Decidir la prioridad de un paciente ya es hacer un diagnóstico de salud».

La directora territorial de Sanitat, Eva Suárez, con el vicepresidente del colegio de enfermeros de Castellón, Francisco Pareja, y la portavoz de Sanidad del Partido Popular en Les Corts, Nieves Martínez / GVA

Inseguridad jurídica en la indicación enfermera de medicamentos

Durante la reunión también se abordó la inseguridad jurídica que, según el COECS, afrontan las enfermeras al indicar medicamentos, incluso en casos de fármacos de venta libre. Pareja expuso el ejemplo del paracetamol: si lo compra un paciente y sufre un efecto adverso no recae responsabilidad en el farmacéutico, pero si lo indica una enfermera tras un diagnóstico de salud, la responsabilidad recae en ella, subrayó.

Desde el Colegio instan a regular esta situación “de manera justa”.

Colegios profesionales y sindicatos: “interlocutores distintos”

Por último, tras la manifestación de las representantes políticas de que han intentado otorgar más funciones a la enfermería pero se han encontrado con oposición sindical, Pareja insistió en diferenciar interlocutores: «A los sindicatos hay que consultarles las mejoras salariales y laborales… Pero los temas propios del desarrollo de la profesión se hablan con los Colegios Profesionales», afirmó, recordando que el Colegio representa a la totalidad de las enfermeras por la colegiación obligatoria.

Un informe jurídico para exigir el fin del estatuto del 73

Como conclusión, el COECS se comprometió a remitir a la directora territorial y a la portavoz de Sanidad en Les Corts un informe jurídico para documentar y exigir formalmente la derogación del Estatuto de 1973, con el objetivo de “dar a la enfermería el lugar que le corresponde en el siglo XXI”.