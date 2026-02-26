El Colegio de Médicos de Castellón analiza el herpes zóster: impacto y vacunación
El neurólogo Carlos Vilar Fabra y la pediatra María Garcés Sánchez destacaron la necesidad de un tratamiento precoz contra el herpes zóster, que afecta al sistema nervioso y eleva el riesgo de infartos
La sede del Colegio Oficial de Médicos de Castellón ha acogido una nueva sesión de ‘Los Miércoles del IMV’ centrada en el herpes zóster en el adulto, con la participación del neurólogo Carlos Vilar Fabra y la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud, María Garcés Sánchez. La jornada ha puesto el foco en el impacto clínico, las complicaciones neurológicas y la importancia de la vacunación como herramienta clave de prevención.
Un encuentro para actualizar conocimientos en salud pública
El evento, organizado conjuntamente por el Instituto Médico Valenciano (IMV) y el COMCAS, ha reunido a profesionales sanitarios y estudiantes universitarios con el objetivo de actualizar conocimientos sobre la infección viral en adultos y sus posibles complicaciones.
Durante la sesión se ha destacado la vacunación como una medida fundamental para mitigar los efectos de la enfermedad y avanzar en prevención y promoción de la salud.
“No es una enfermedad únicamente dermatológica sino también neuronal”
El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, el neurólogo y jefe de servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Castellón, Dr. Carlos Vilar Fabra, ha expuesto los principales aspectos del herpes zóster y ha abordado su repercusión en la calidad de vida.
En su intervención, ha subrayado que “el virus es frecuente, aumenta su incidencia con la edad y no es una enfermedad únicamente dermatológica sino también neuronal”. Además, ha advertido de “los dolores incapacitantes que puede provocar la enfermedad y la necesidad del tratamiento precoz para cambiar el pronóstico”.
Prevención y vacunación: mensaje central de la sesión
Por su parte, la pediatra y subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud, Dra. María Garcés Sánchez, ha analizado la situación epidemiológica actual e histórica y las estrategias para combatir el virus, con especial énfasis en la prevención.
Garcés ha defendido la prevención como vía para mejorar la calidad de vida y ha remarcado “la importancia de la vacunación para reducir los riesgos no solo ante el herpes zóster gracias a su eficacia y efectividad, sino también por su protección frente al ictus o los infartos”. También ha insistido en la necesidad de promover activamente la vacunación. Un total de 125.628 castellonenses -los mayores de 65 años a 1 de enero del 2025- formaban parte del grupo objetivo llamado a inocularse dicha vacuna en Castellón.
Coordinación institucional y formación continuada
El acto ha sido presentado por la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, y la directora territorial de Sanidad, Dra. Eva Suárez Vicent, quienes han destacado la importancia de impulsar espacios de actualización científica, coordinación institucional y jornadas informativas ante nuevos retos en prevención y promoción de la salud.
El ciclo ‘Los Miércoles del IMV’ se consolida así como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento y reflexión sobre salud pública, y como parte del compromiso del COMCAS con la formación continuada y la actualización científica de los profesionales sanitarios.
