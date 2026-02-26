El Consell se enfrenta a PSPV y Compromís por el nuevo decreto de convivencia en el sistema educativo valenciano
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, defiende el nuevo decreto de convivencia como una actualización necesaria para el sistema educativo valenciano, tras reconocer un problema con las agresiones al profesorado.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido este jueves en Les Corts el nuevo decreto de convivencia del sistema educativo valenciano como una norma “necesaria” para “actualizarse a la realidad de las aulas” y dotar de seguridad jurídica al profesorado. En su intervención, ha reconocido un “problema” con las agresiones al personal docente y ha instado a reflexionar sobre posibles cambios normativos para respaldar a los docentes “hasta las últimas consecuencias”.
La comparecencia, solicitada a petición propia y por el PP, ha derivado en un fuerte choque político: PSPV y Compromís acusan al Consell de “propaganda” y Vox reclama más corresponsabilidad de las familias.
Un decreto para “actualizar” y dar “claridad normativa”
McEvoy ha defendido que el decreto devuelve “claridad normativa”, ofrece “protección integral” al alumnado y refuerza la autoridad del profesorado. A su juicio, la regulación anterior trasladaba a equipos directivos y docentes una “carga interpretativa” que generaba “un déficit de seguridad jurídica”.
El responsable autonómico ha apelado al “consenso social y profesional” y al “clamor amplio, razonado y legítimo” de la comunidad educativa, familias, equipos directivos y docentes para “actualizar, corregir o mejorar” la norma y hacerla “más eficaz y justa”.
“No solo sancionar, también educar y reparar”
Según McEvoy, el decreto “no trata solo de sancionar conductas inadecuadas, sino de construir una convivencia que eduque y que repare”. Ha defendido que nace de una “necesidad acreditada” y que, si la regulación no se adapta, corre el riesgo de quedar “obsoleta”, convirtiéndose en un “obstáculo” para “proteger a las posibles víctimas”, actuar “con rapidez” ante el acoso y “respaldar la autoridad del docente”.
También ha remarcado la simplificación procedimental para actuar “con mayor celeridad”, reduciendo tiempos y recursos.
La futura orden de convivencia “corregirá el desajuste”
McEvoy ha avanzado que la futura orden de convivencia —en aplicación del decreto— “corregirá el desajuste” y permitirá un marco “coherente y útil”, evitando normas “dispersas o descoordinadas” que generen confusión. Además, ha defendido que el texto procede de un proceso de “escucha activa” y de aportaciones de la sociedad civil y del Consejo Escolar, incluida la incorporación del valor de la igualdad.
Cuatro ejes y novedades: autoridad docente, igualdad y salud mental
El secretario autonómico ha explicado que el decreto se apoya en cuatro ejes:
- Corresponsabilidad, para convertir las aulas en “refugios de respeto y bienestar”.
- Rigor técnico, alejado de “ocurrencias”.
- Transversalidad, con coordinación con otras consellerias, incluida la protección de la salud mental.
- Transparencia.
Entre las principales novedades, ha destacado:
- Refuerzo de la autoridad docente, al tipificar como falta grave el daño u ofensa, para evidenciar que el respeto al profesorado “no es opcional”.
- La igualdad como principio vertebrador, con medidas como la prohibición “taxativa” de mediación o conciliación en casos de violencia sexual o de género para “evitar la revictimización”.
- La “protección radical” de la víctima.
- Un “avance histórico” en salud mental con unidades de detección precoz.
- Redefinición de conductas en faltas leves y graves para “eliminar ambigüedades” y un lenguaje “más comprensible”.
Choque político en Les Corts: apoyo del PP y críticas de PSPV y Compromís
En el turno de grupos, Beatriz Gascó (PP) ha defendido el derecho del alumnado a un entorno “estable y seguro” y ha asegurado que, donde antes había procesos largos, ahora se aporta “estabilidad y claridad normativa”, con mecanismos para una “actuación inmediata”.
Por su parte, José Luis Lorenz (PSPV) ha acusado al secretario autonómico de “cargarse la igualdad” y ha reprochado que el decreto “niega la violencia de género”, además de cuestionar si puede “dormir tranquilo”. Desde Compromís, Verònica Ruiz ha calificado el texto de “retroceso democrático sin precedentes” y ha afirmado que “borra” la igualdad, mientras Gerard Fullana ha entregado documentación relacionada con la gestión del día de la riada para que se traslade a la consellera.
Julia Llopis (Vox) ha valorado que el decreto supone “un avance” para actuar con “rapidez y contundencia”, pero ha pedido trabajar en la corresponsabilidad familiar y ha advertido de un aumento de agresiones físicas y psicológicas.
“Es absolutamente deplorable” que un docente pida baja por acoso
En su réplica, McEvoy ha reconocido un “problema” con las agresiones al profesorado y ha instado a reflexionar sobre la posibilidad de introducir cambios normativos para respaldar a los docentes “hasta las últimas consecuencias”. “Que un profesor tenga que coger una baja porque se sienta acosado e incomodado en su trabajo nos parece absolutamente deplorable”, ha afirmado, además de abogar por “perder el miedo a denunciar”.
Ha negado que exista un “retroceso democrático” en igualdad y ha sostenido que el decreto “habla más” sobre esta cuestión que el anterior. Ante las críticas, ha zanjado: “Me acuesto muy temprano y duermo como un lirón (…) porque tengo la conciencia tranquila”.
