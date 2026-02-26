Conselleria de Educación propone intercambiar días lectivos por festivos: ¿qué opinan las familias y el profesorado?

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Gonzalo Anaya (en la que está incluida Fampa Castelló Penyagolosa) ha valorado la propuesta de la Conselleria de Educación sobre modificar la normativa del calendario escolar permitiendo intercambiar días lectivos por días festivos y, con ello, la reducción de otros periodos de vacaciones.

Desde la Confederación han señalado que la medida "es un parche que no resuelve las discrepancias existentes respecto a los días festivos y difícilmente logrará un consenso en el seno de los Consejos Escolares Municipales". Por ello, ha apuntado que no ofrece una solución efectiva a los problemas que pretende abordar y constituye una novedad de escasa utilidad para la comunidad educativa.

En ese sentido, han hecho un llamamiento a las autoridades educativas para que trabajen en alternativas que pongan en el centro a los alumnos y las necesidades pedagógicas.

Cómo se suelen coger los festivos

La Conselleria de Educación recuerda que hasta ahora los consistorios únicamente podían proponer un máximo de tres días festivos de entre los declarados lectivos en el calendario, que debían coincidir con las fiestas de la localidad. Un ejemplo es el caso de las fiestas de la Magdalena, ya que, para que la semana completa sea festiva a efectos escolares habitualmente se traslada la festividad de Sant Pere si cae en domingo al viernes de Magdalena (el lunes es fiesta local) pero, si no se da esta circunstancia, habitualmente se recurría a otras opciones, como cambiarla por la festividad de Sant Vicente o atrasar el inicio de las vacaciones.

Qué propone Conselleria

Con la modificación, los ayuntamientos podrán solicitar, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, la reorganización de bloques. De este modo, se podrán intercambiar bloques de hasta cuatro días consecutivos lectivos por otro bloque de la misma duración que deberá coincidir con días inmediatamente anteriores o posteriores a las festividades locales o con tradiciones de cada municipio, siempre que estas se celebren fuera de los periodos vacacionales establecidos. Serán las direcciones territoriales de Educación las que autorizarán la modificación del calendario, previa justificación organizativa y educativa de la medida, manteniéndose en todo caso el número mínimo de días lectivos establecidos por la normativa estatal. Además, el borrador de la propuesta incluye que las vacaciones de Navidad comenzarían el 24 de diciembre (la misma Nochebuena, que no será lectiva, y no como tradicionalmente, el 23).

Novedad

Desde la Conselleria de Educación han asegurado que la medida no modifica, en ningún caso, el cómputo global de las jornadas ni tampoco la duración del curso. Han señalado que la reorganización presenta una novedad importante porque amplía el ámbito de aplicación no solo a festividades de carácter religioso, sino también a tradiciones de naturaleza laica, posibilitando una planificación más acorde con la realidad sociocultural del municipio e incorporando criterios de carácter pedagógico”, ha señalado Carmen Ortí, la consellera de Educación, que ha hecho una llamada a la calma al sector educativo al que le asegurar que no perderá derechos ni verá aumentadas las horas lectivas”. Además, ha explicado que se pretende evitar un mayor gasto a las arcas públicas ya que cualquier ampliación de la fecha de finalización del curso escolar obliga a extender servicios como el transporte escolar, el comedor o los contratos vinculados al funcionamiento de los centros educativos

Mesa sectorial

La propuesta ha sido debatida este jueves en la mesa sectorial. Desde el sindicato mayoritario, STEPV, han rechazado la propuesta de la Conselleria de Educación y han instado a que se cree un grupo de trabajo para abordar el calendario escolar, que va más allá del ámbito educativo y se lleve a cabo un debate más sosegado y amplio en el que puedan participar otras instituciones, como la patronal empresarial o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias al afectar a la conciliación laboral y familiar. Desde el sindicato también auguraban conflictos entre los representantes de las familias y del profesorado en el seno del Consejo Escolar Municipal, ya que consideraban que a las familias les puede interesar la propuesta de la Conselleria de tener a sus hijos escolarizados los días laborales de Pascua o Navidad mientras que para el profesorado es una pérdida de derechos adquiridos y critican que la medida no tenga en cuenta criterios pedagógicos.

"A las familias les puede interesar la propuesta de la Conselleria de tener a sus hijos escolarizados los días laborales de Pascua o Navidad"

Abierta al diálogo

Carmen Ortí ha insistido en que el documento presentado es una propuesta abierta al diálogo. “Estamos en una fase de negociación. Escucharemos aportaciones y trabajaremos para alcanzar el mayor consenso posible, pero siempre desde el respeto a la legalidad y a la sostenibilidad del sistema educativo”.