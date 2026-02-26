El empleo en la construcción se dispara en Castellón, y falta aún personal: "Llaman a diario para pedir gente"

El paisaje de grúas vuelve a ser frondoso en varias ciudades de Castellón, mientras que las obras públicas planificadas en los últimos años están en plena ejecución. El sector de la construcción está en auge, y así queda reflejado en las cifras oficiales. Las contrataciones en este ámbito crecen un 22,8% en la provincia, y de esta manera lidera el aumento en el conjunto de la Comunitat Valenciana, que alcanza un 13,3% de media.

La compañía de recursos humanos Randstad valora que estos resultados son una muestra de la revitalización de las obras, no solo en el apartado residencial, sino también en infraestructuras para el sector público. Entre los factores que explican esta mejora, la empresa menciona que "la promoción residencial en un contexto de escasez de vivienda" forma parte de un panorama que sostiene el crecimiento de la actividad, algo que "abre perspectivas favorables para los próximos años".

Afiliación al alza y falta de personal

Hay más cifras que sustentan este impulso. Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector de la construcción crecieron un 9,62% en Castellón, al cerrar el pasado año con 19.951 personas. Estos números se quedan lejos de las más de 30.000 personas que había en tiempos de la burbuja inmobiliaria, pero que suponen los mejores datos de los últimos 15 años.

Un crecimiento que no parará de crecer, ante la enorme demanda de trabajadores por parte de las constructoras. "Hay una escasez de mano de obra bestial, las empresas van como locas y nos llaman a diario para pedir gente", explica Nacho Martínez, coordinador del centro de formación en Vila-real de la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunitat Valenciana.

Más formación y nuevos perfiles

El responsable de esta sede detalla que en este momento se juntan "el fuerte dinamismo de los últimos tiempos" con la necesidad constante de contratar a empleados. En este centro pasaron en 2025 más de 3.000 alumnos. La mayoría, son gente que ya trabaja en el sector y que mejora sus conocimientos en materias como la seguridad y prevención de riesgos laborales.

El resto "vienen para conseguir certificados de profesionalidad", con una serie de prácticas en empresas. "La mayoría de los que hacen esas prácticas ya se quedan en las compañías donde hicieron esa formación", destaca Martínez.

Oficios con más demanda

Desde la fundación reconocen que no hay un perfil definido para incorporarse a este oficio. "Falta de todo: especialistas en encofrado, albañilería, colocación de pladur, pintores, gruistas o personas que manejan maquinaria". Esta entidad cuenta con un portal de empleo compartido con el resto de las provincias de la Comunitat, "y tiene mucha actividad", apunta.

El coordinador comenta que con esta necesidad de personal "se detecta un aumento de la incorporación de la mujer a estos oficios", que se une a la progresiva entrada de inmigrantes. Respecto a la entrada de personas jóvenes, "cada vez se detecta un mayor número", después de un impás de unos años, en los que parecía que la construcción no era un sector atractivo para el ladrillo.