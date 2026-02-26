Expertos denuncian en Castellón el estigma social de las personas con trastornos mentales en entornos vulnerables

Los expertos participantes en la mesa redonda “Salud Mental, Exclusión y Acompañamiento Comunitario”, organizada por Cáritas Diocesana, han coincidido en denunciar el estigma social que sufren las personas con trastornos mentales, especialmente quienes se encuentran en un entorno vulnerable.

El encuentro, celebrado en el Salón de Actos de la Fundació Caixa Castelló y organizado por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón con la colaboración de la Fundació Caixa Castelló y adComunica, ha servido para visibilizar y reflexionar sobre la relación entre salud mental y exclusión social. En la sesión se ha puesto de manifiesto la “cruda y estrecha” vinculación entre ambas realidades, al señalarse que los trastornos mentales se duplican en personas vulnerables.

Un enfoque humanista y más atención comunitaria

Durante la mesa redonda, José Vicente Pérez-Fuster, psiquiatra y terapeuta del Instituto Gestalt, ha abogado por un planteamiento humanista y existencialista para abordar los problemas relacionados con la salud mental.

Por su parte, Francisco Zacarés, gerente de la Fundación Mare de Deu dels Innocents y Desamparats, ha defendido una atención comunitaria, centrada en la persona.

En la misma línea, Sara Fernández, psicóloga y responsable del “Proyecto Bienestar” de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, ha reclamado una responsabilidad compartida para afrontar la compleja relación entre trastornos mentales y exclusión social.

Mejor coordinación entre recursos de salud mental

Los tres ponentes han solicitado también una mejor comunicación y coordinación entre todos los recursos disponibles en materia de salud mental, con el objetivo de ofrecer respuestas más eficaces a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La mesa redonda ha estado moderada por el periodista Ximo Górriz, coordinador de adComunica, la asociación para el desarrollo de la comunicación.

“Proyecto Bienestar”: apoyo psicosocial para personas en situación vulnerable

El “Proyecto Bienestar” impulsado por Cáritas Diocesana busca dar respuesta al creciente impacto de la salud mental en personas en situación de vulnerabilidad. Iniciado en marzo de 2025, comenzó como un espacio de escucha y acompañamiento emocional, pero ha evolucionado hasta convertirse en un recurso de intervención psicológica básica y especializada, complementario a la red pública.

En los últimos seis meses, el proyecto ha atendido a 29 personas, principalmente jóvenes, de las cuales 12 han finalizado el proceso con resultados positivos. Actualmente se interviene de forma continuada con 5 personas cada semana.

“Hoy lo entendemos no solo como un espacio de acompañamiento, sino como un recurso de intervención psicológica para personas cuyas necesidades no están cubiertas por otros servicios. La realidad es más compleja de lo que inicialmente pensábamos”, señala Sara Fernández, quien destaca que el perfil mayoritario de las personas atendidas son migrantes menores de 25 años.

Datos: salud mental en España

Según el texto, el último Informe FOESSA detalla que los problemas de salud mental vinculados a la exclusión social se duplican en entornos vulnerables y reclama superar el modelo puramente clínico para abordar también causas estructurales y sociales.

Además, de acuerdo con los datos citados de la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2025, el 21,2% de la población ha consultado a un profesional sanitario por problemas de salud mental o por malestar psicológico o emocional durante el último año.