Las farmacias de Castellón ahorran casi 9 millones de hojas de papel gracias al sistema digital de dispensación

En septiembre del 2024 las farmacias de la provincia de Castellón fueron pioneras de una revolución al empezar al dejar de recortar el cupón precinto de las cajas con el cúter y empezar a emplear un código digital único para justificar la dispensación y facturación de fármacos. Desde entonces y hasta el 25 de febrero de 2026, las farmacias castellonenses han realizado casi 24.400.000 dispensaciones totales, alcanzando ese 99,93% de desactivación que coloca a la provincia por encima del promedio autonómico.

Según han informado desde el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (ICOFCS) ha alcanzado un 99,93% de eliminación efectiva del cupón precinto tras casi año y medio de implantación del sistema de verificación y desactivación digital en la provincia. La cifra sitúa a Castellón por encima de la media autonómica, que se encuentra en el 99,7%, según los últimos datos publicados a nivel regional.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha hecho balance este jueves del programa. / GVA

Según detalla el ICOFCS, el modelo —puesto en marcha en septiembre de 2024— se ha desarrollado sin incidencias relevantes y con plena adaptación por parte de las 299 farmacias de Castellón.

Menos papel, menos carga administrativa

Uno de los efectos destacados de la eliminación del cupón precinto es el avance en sostenibilidad y eficiencia. En este periodo se ha evitado la impresión de casi 9.065.000 hojas, frente a las 870.000 que sí se han generado, lo que se traduce en una reducción del 91,25% en el uso de papel.

El ICOFCS subraya que este cambio implica ahorro de recursos, menos carga administrativa y una disminución de la huella ambiental vinculada a los procesos de impresión, manipulación y logística.

Trazabilidad y seguridad en la dispensación

La implantación del sistema también ha supuesto una mejora en la trazabilidad de los medicamentos: cada dispensación queda registrada digitalmente desde la entrada del fármaco en la farmacia hasta su entrega al paciente, lo que permite un seguimiento “completo y fiable” y refuerza la seguridad del suministro.

El conseller de Sanitat en su visita a Castellón en septiembre con motivo de la implantación del adiós al cupón precinto. / GENERALITAT VALENCIANA

En materia de seguridad, la nota remarca que la desactivación digital minimiza el riesgo de fraudes o errores, ya que el sistema verifica automáticamente la validez del cupón, evita duplicidades y asegura que cada medicamento se entregue de forma correcta y segura.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha hecho balance este jueves en Valencia sobre esta iniciativa y ha señalado que “el hecho de disponer de toda esta información permite anticiparnos y actuar con agilidad ante cualquier posible alerta o situación clínica comprometida, como puede ser la retirada de algún lote concreto de un medicamento”. “De hecho, gracias a este sistema, la Conselleria puede identificar en pocas horas a los pacientes afectados, el número de envases que han sido dispensados y en qué oficinas de farmacia, lo que facilita la labor de trasladar la advertencia a las personas afectadas y adoptar las medidas oportunas”, ha añadido.

“Castellón lidera los resultados”

La presidenta del ICOFCS, Rosa Arnau, ha señalado que “fuimos pioneros en la implantación del sistema en la Comunitat Valenciana” y que “Castellón no solo ha respondido, sino que lidera los resultados”. “Alcanzar un 99,93% demuestra el compromiso, la profesionalidad y la capacidad de adaptación de nuestras farmacias”, afirma.

El Colegio añade que la transición se ha desarrollado con “total normalidad” y que se ha demostrado que la innovación tecnológica puede implantarse “con garantías”, sin afectar a la calidad asistencial y reforzando la seguridad del sistema.