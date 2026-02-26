Jesús Catalá Llosa, cirujano de Castellón: “El cáncer colorrectal es frecuente, pero también es de los que mejor pronóstico tiene si se detecta a tiempo”

Jesús Catalá Llosa, médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo en el hospital Vithas Castellón, el Hospital Provincial de Castellón y el centro médico Plana Baixa, analiza las claves del cáncer de colorrectal, el tipo de tumor que acabó con la vida del actor James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson crece, a los 48 años. Catalá señala que es uno de los tumores donde más impacto tiene la prevención y el diagnóstico precoz. Su mensaje es claro: participar en el cribado y no ignorar los síntomas puede marcar la diferencia entre un tratamiento complejo y una curación prácticamente completa. Llosa también está especializado en Cirugía Taurina.

--¿Cuál es la incidencia del cáncer de colon? Tengo entendido que es uno de los cánceres más frecuentes ¿es así?

--Sí. En España, el cáncer colorrectal es el tumor más frecuente si sumamos hombres y mujeres. Se estima que en 2024 se han diagnosticado más de 44.000 nuevos casos y que en 2025 la cifra superará los 44.500, según las estimaciones de REDECAN. En la Comunitat Valenciana ocurre exactamente igual: también es el tumor con mayor número de casos nuevos al año. En 2023 se registraron aproximadamente 4.344 nuevos diagnósticos en toda la Comunitat Valenciana. En Castellón no siempre se publican cifras tan actualizadas como a nivel autonómico o nacional, pero los registros disponibles indican que en 2021 se diagnosticaron 329 nuevos casos. Eso supone una tasa aproximada de 53,4 casos por cada 100.000 habitantes, acorde al tamaño poblacional de la provincia.

--¿Qué nos dicen realmente estos números?

--La conclusión es clara: el cáncer colorrectal es muy frecuente en todos los niveles territoriales. No es un problema aislado ni puntual. Es un tumor con una incidencia elevada, sostenida en el tiempo y con un gran impacto sanitario. Pero también es uno de los cánceres donde el cribado y la prevención tienen mayor capacidad de reducir la mortalidad. Es decir, las cifras son altas, pero también lo es nuestra capacidad de actuar frente a él. “El cáncer de colon es frecuente, pero también es de los que mejor pronóstico tiene si se detecta a tiempo”. El cáncer de colon —o cáncer colorrectal, que incluye colon y recto— es, hoy por hoy, uno de los grandes retos de salud pública en España. Pero también es uno de los tumores donde más podemos hacer en prevención y diagnóstico precoz.

--¿Está aumentando?

--La incidencia se mantiene alta y, en algunas franjas de edad, ha aumentado ligeramente. En parte se debe a que la población envejece —y la edad es el principal factor de riesgo— y en parte a que ahora diagnosticamos más gracias a los programas de cribado. Es decir: detectamos más porque buscamos más, y eso en realidad es una buena noticia.

--¿Por qué aparece?

--El cáncer de colon es una enfermedad multifactorial. Influyen: La edad (la mayoría de casos se diagnostican a partir de los 50 años); factores genéticos; el estilo de vida (dieta rica en carnes rojas y procesadas, bajo consumo de fibra, sedentarismo, obesidad, alcohol y tabaco), enfermedades inflamatorias intestinales en algunos casos. No hay una única causa, pero sí sabemos que el estilo de vida occidental aumenta el riesgo.

--¿Cuál es el perfil del paciente?

--El perfil más habitual es una persona mayor de 50 años, más frecuentemente hombre que mujer, aunque afecta a ambos sexos. Dicho esto, cada vez vemos más casos en personas menores de 50 años, aunque siguen siendo minoritarios.

--¿Qué perspectivas de tratamiento y curación tiene?

--Aquí es donde tenemos un mensaje muy positivo. Si el cáncer se detecta en fases iniciales, la tasa de curación puede superar el 90%. El tratamiento suele combinar cirugía —que es la base— con quimioterapia y, en algunos casos, radioterapia o terapias dirigidas. En estadios más avanzados, el pronóstico depende de la extensión (lo que llamamos estadio tumoral), pero los tratamientos han mejorado muchísimo en los últimos años.

--¿El diagnóstico precoz marca la diferencia?

--Absolutamente. El cribado permite detectar lesiones precancerosas (pólipos) o tumores en fases muy tempranas. Y eso cambia radicalmente el pronóstico. En Castellón, como en toda la Comunidad Valenciana, existe un programa de detección precoz que invita a las personas entre 50 y 69 años a realizar un test de sangre oculta en heces cada dos años. Es sencillo, no invasivo y salva vidas.

--¿Se puede prevenir?

--En buena medida, sí. Podemos reducir el riesgo con una dieta rica en frutas, verduras y fibra; actividad física regular; mantener un peso saludable; evitar el tabaco y limitar el alcohol. Y participar en el cribado. Se estima que entre un 40% y un 50% de los casos podrían prevenirse con hábitos saludables y detección precoz.

--¿Qué síntomas deben alertarnos?

--Hay señales que no debemos ignorar: Sangre en las heces, cambio persistente en el ritmo intestinal; dolor abdominal mantenido; pérdida de peso inexplicada; anemia sin causa aparente. Ante cualquiera de estos síntomas, lo primero es acudir al médico de atención primaria, que valorará si es necesario derivar al especialista en Digestivo.

--¿Se está diagnosticando en personas más jóvenes?

--Sí, se está observando un aumento en menores de 50 años, aunque siguen siendo menos frecuentes. Las causas no están del todo claras, pero se relacionan con cambios en la alimentación, obesidad, sedentarismo y posibles alteraciones de la microbiota intestinal. Por eso insistimos: aunque el cribado empiece a los 50, los síntomas en personas jóvenes no deben minimizarse.

--Y los antecedentes familiares?

--Son importantes. Tener un familiar de primer grado con cáncer colorrectal aumenta el riesgo. En esos casos, conviene informar al médico, porque puede ser recomendable empezar el cribado antes de los 50 o hacer un seguimiento más estrecho.

--¿Participa la población en el cribado?

--La participación ha mejorado, pero todavía no es óptima. En la Comunidad Valenciana y en Castellón aún hay un porcentaje importante de personas que no realizan la prueba cuando reciben la invitación. Los motivos suelen ser miedo, desconocimiento o pensar que “si me encuentro bien, no lo necesito”. Pero precisamente el cribado está pensado para personas sin síntomas.

--¿A qué edad se hace el cribado?

--En España, y también en la Comunidad Valenciana y Castellón, el programa público está dirigido a hombres y mujeres entre los 50 y 69 años, con una prueba cada dos años. En personas con factores de riesgo, puede iniciarse antes, siempre bajo indicación médica.

--Para cerrar: ¿con qué idea se quedaría?

--El cáncer de colon es muy frecuente en España, en la Comunitat Valenciana y en Castellón. Pero también es uno de los tumores donde más impacto tienen la prevención y el diagnóstico precoz. Participar en el cribado y no ignorar los síntomas puede marcar la diferencia.