Jornada complicada en los trenes de Castellón: averías, retrasos y un robo de cable alteran la circulación

La circulación ferroviaria en Castellón ha vivido una jornada marcada por las incidencias, con retrasos y problemas técnicos que han afectado a distintos servicios a lo largo del día.

Por un lado, una avería de infraestructura en la línea C6 y, por otro, una incidencia provocada por el robo de cable en el tramo hacia Tarragona han generado demoras y complicaciones para los viajeros.

Problemas en los sistemas en Burriana

En la línea C6 se ha registrado una avería de infraestructura que ha provocado retrasos significativos en cuatro servicios en ambos sentidos de la circulación. La incidencia, según ha confirmado Adif, ha estado relacionada con fallos en los sistemas de comunicación y de la gestión del tráfico en Burriana, afectando a la señalización.

La circulación comenzó a restablecerse poco antes de las 22.00 horas tras unos retrasos que han provocado resignación entre los usuarios.

Retrasos entre Castelló y Tarragona por robo de cable

A esta situación hay que sumar otra incidencia en los trenes que circulan entre Castelló y Tarragona. En este caso, los retrasos se han debido a un problema derivado del robo de cable entre Vinaròs y Ulldecona-Alcanar-La Sénia.

Los servicios han registrado retrasos mientras se trabajaba para reponer el cable sustraído. Una vez repuesto, la incidencia ha quedado solucionada y la circulación ha podido recuperarse.