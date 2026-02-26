Marta Barrachina defiende "elevar el tono" en la defensa de la cerámica de Castellón

Los desafíos de la industria cerámica de Castellón fueron el principal asunto tratado en la junta directiva provincial del Partido Popular. El encuentro, celebrado en Vilafamés, detalló las acciones realizadas hasta el momento para "garantizar la estabilidad de los más de 70.000 empleos directos e indirectos que el sector proporciona a la provincia", señalan desde el partido.

Plan de emergencia para el azulejo

La presidenta del PP de Castellón, Marta Barrachina, revindicó "elevar el tono" por un sector que "es bienestar, desarrollo y vanguardia, como motor económico y de innovación, como garantía de bienestar y calidad de vida para todos los castellonenses".

La principal iniciativa desplegada por el partido es la presentación del Plan de Emergencia a favor del azulejo. Un conjunto de propuestas "consensuadas con la cerámica", que se articulan en cuatro grandes ejes que contemplan la compensación de los costes climáticos y acceso a financiación europea "para una descarbonización realista", así como la defensa comercial del sector en Europa, sobre todo teniendo en cuenta el acuerdo comercial UE-India. Las peticiones también buscan el respaldo a la cogeneración, con subastas urgentes, y la prórroga de la retribución para las plantas que han agotado su vida útil, así como revisar los derechos de emisión de CO2.

Críticas al PSOE y defensa del sector

En su intervención, Marta Barrachina lamentó "que haya partidos que cuestionen iniciativas que reivindican lo que el sector reclama", y señaló que "cuando el sanchismo ataca a la cerámica ataca a todos los castellonenses. Y no vamos a permitir que un Gobierno de España acabado castigue a industria que es clave para nuestra tierra".

La líder de los populares en la provincia hizo referencia a la iniciativa presentada el pasado lunes en la comisión de industria del Congreso, que Barrachina califico como "un elemento de justicia", y afeó que "el PSOE rechazara" la propuesta de los populares. "El PSOE pretendió cuestionar el punto referido a los derechos de emisión de CO2. Cuando se oponen a esta iniciativa, están castigando a nuestra provincia", dijo.

Mensaje

En su discurso ante la junta directiva, afirmó que "quieren silenciarnos, pero nos van a tener que escuchar". "Desde los ayuntamientos, desde la Diputación y Les Corts, en Madrid y en Europa, somos la bandera de un producto que es empleo para la provincia y que va a seguir siéndolo. Por mucho que se empeñen en abandonarlo", concluyó.