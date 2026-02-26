Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El puerto de Castellón refuerza su apuesta por la internacionalización con una misión comercial a Egipto

Con esta nueva misión, el puerto de Castellón pretende consolidarse como un enclave logístico estratégico

Imagen de una de las anteriores misiones comerciales realizadas desde PortCastelló.

Imagen de una de las anteriores misiones comerciales realizadas desde PortCastelló. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El puerto de Castellón prepara una nueva misión comercial con el norte de África. Después de haber ido a Argelia y Marruecos en los últimos meses, el próximo objetivo es Egipto, con la finalidad de captar nuevos mercados y "consolidar el posicionamiento internacional de PortCastelló como enclave logístico estratégico en el Mediterráneo", apunta la institución.

La expedición, que tendrá lugar en el mes de julio, estará encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, con el acompañamiento de representantes de la comunidad portuaria. Estará organizada desde la Cámara de Comercio, con los fondos Feder, y la colaboración del ICEX y la Fundación PortCastelló.

Objetivo de la misión

Para Ibáñez, "nuestro objetivo es que la gran plataforma logística de Castellón, ese termómetro de la economía castellonense, siga en ebullición y que nuestras empresas tengan retorno gracias al puerto y sigamos siendo el principal aliado del uno de los principales motores económicos de la provincia de Castellón, el sector cerámico".

El presidente del puerto añadió que la nueva visita al exterior forma parte de la hoja de ruta "para continuar ampliando mercados, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar al puerto de Castellón como un puerto eficiente, competitivo y conectado con los principales ejes logísticos internacionales y, que sin duda va a mejorar la conectividad con el ferrocarril que nos va a dar nuevos nichos de mercado a explorar".

Captación de tráficos y líneas regulares

Con esta acción, la Autoridad Portuaria refuerza su apuesta por la internacionalización, la captación de nuevos tráficos y la consolidación de líneas marítimas regulares que contribuyan a incrementar la competitividad del puerto y de nuestro empresarial.

