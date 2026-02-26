Castellón gana 13.639 habitantes por migraciones y siete de cada diez municipios crecen
El saldo migratorio provincial fue positivo en todas las comarcas, impulsado sobre todo por la migración exterior, aunque 35 localidades siguen perdiendo población en el balance entre inmigración y emigración
Siete de cada diez municipios de la provincia de Castellón tienen un saldo migratorio positivo, lo que supone que ganan población gracias a las migraciones. A pesar de ello, 35 localidades castellonenses están en números rojos en términos migratorios, porque se van más de los que vienen, tanto del extranjero como de otras provincias.
La provincia de Castellón ganó población gracias a las migraciones en 2024. En concreto, el saldo migratorio fue de +13.639 personas por los movimientos residenciales del último año analizado de los que 11.896 son extranjeros, según los datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) hechos públicos esta semana. La clave está en la migración exterior, que aportó +10.725.
En el mapa municipal, el balance también es mayoritariamente favorable: siete de cada diez municipios presentan un saldo migratorio positivo. Sin embargo, 35 localidades continúan “en rojo” porque se van más personas de las que llegan, tanto desde otras provincias como hacia o desde el extranjero.
📌 Claves en un vistazo
- Saldo migratorio total (2024): +13.639
- Saldo por migración exterior (2024): +10.725
- Saldo por migración interior (2024): + 2.914
- Municipios con saldo exterior positivo: 90 (66%)
- Municipios con saldo exterior en equilibrio: 23 (0)
- Municipios con saldo exterior negativo: 22
- Municipios con saldo migratorio total negativo: 35
Todas las comarcas, en verde
Los datos del IVE reflejan que todas las comarcas castellonenses cerraron 2024 con saldo migratorio positivo, aunque con intensidades distintas. Las zonas costeras y las limítrofes con Valencia fueron las más beneficiadas.
Saldo migratorio anual por comarcas (porcentaje)
- Alto Palancia: +2,5%
- Plana Alta: +2,4%
- Plana Baixa: +2,2%
- Baix Maestrat: +2,1%
- Alto Mijares: +1,0%
- Alcalatén: +0,8%
- Maestrat: +0,3%
- Els Ports: +0,1%
Los municipios que más crecen
Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, el mayor saldo migratorio porcentual lo registra Burriana.
Mayores saldos migratorios porcentuales (municipios +20.000 hab.)
- Burriana: +3,2%
- Castelló: +2,3%
- Almassora: +2,2%
- Benicarló: +2,1%
- Onda: +1,8%
- Benicàssim: +1,3%
- la Vall d’Uixó: +1,3%
- Vinaròs: +1,3%
- Vila-real: +1,1%
Ranking en términos absolutos (habitantes)
- Castelló: 4.163
- Burriana: 1.191
- Vila-real: 1.119
- Orpesa: 863
- Benicarló: 638
- Almassora: 625
- Onda: 455
- la Vall d’Uixó: 413
- Moncofa: 407
- Vinaròs: 391
- Peñíscola: 316
- Nules: 284
- Benicàssim: 270
Saldo exterior: dos de cada tres municipios, en positivo
En el balance con el extranjero, Castellón registró un saldo de +10.725 habitantes. De los municipios, 90 tuvieron saldo exterior positivo (66%, “dos de cada tres”), 23 quedaron en equilibrio (cero) y 22 registraron saldo negativo.
Municipios con mayor saldo exterior (habitantes)
- Castelló de la Plana: 4.122
- Burriana: 871
- Vila-real: 829
- Benicarló: 769
- Orpesa: 603
- Vinaròs: 394
- Almassora: 393
- la Vall d’Uixó: 258
- Onda: 235
- Nules: 228
- Moncofa: 219
- Alcalà de Xivert: 189
- Segorbe: 177
- Peñíscola: 165
Análisis: urbanización y éxodo rural
El profesor del departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I, Francisco Javier Soriano, interpreta que estas cifras ratifican una tendencia histórica iniciada “hace más de 50 o 60 años”: éxodo rural y urbanización.
Según su valoración, los municipios que más población ganan por desplazamientos residenciales son los litorales y las grandes ciudades de la franja prelitoral, como Onda o la Vall d’Uixó. “Las ciudades y los entornos urbanos continúan actuando como auténticos aspiradores de población”, señala.
En el lado opuesto, los 35 municipios con pérdidas serían, “obviamente”, los más rurales, alejados de ciudades, más aislados y con menor atractivo económico, donde la población tiende a no fijar residencia por falta de dotaciones y comunicaciones suficientes.
Los municipios que pierden población (saldo migratorio negativo)
Saldo (habitantes)
- -1: Benafigos; Castillo de Villamalefa; Herbers; Pavías; Portell de Morella; Toga; Toro (El); Torralba del Pinar
- -2: Ayódar; Villores
- -4: Argelita; Tales; Tírig; Vallat; Villanueva de Viver
- -5: Alcudia de Veo
- -6: Arañuel; Fuente la Reina; Torre d’en Doménec (la)
- -7: Xodos/Chodos; Sot de Ferrer
- -8: Benassal; Castellfort; Vistabella del Maestrat
- -9: Ludiente; Pobla de Benifassà (la)
- -10: Cinctorres; Jana (la); Sacañet; Torrechiva
- -11: Cervera del Maestre
- -13: Atzeneta del Maestrat
- -15: Catí
- -16: Todolella
- -20: Costur
Principales nacionalidades
Las principales nacionalidades que protagonizaron las llegadas desde el extranjero fueron Marruecos (1.940), Colombia (1.589), Rumanía (917), Ucrania (841) y Venezuela (568), mientras que los principales destinos de quienes salieron de España desde Castellón fueron Rumanía (1.887), Marruecos (981), Colombia (687) y Ucrania (556).
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- El injusto fin de Noemí, una niña feliz que soñaba con la música y con ser 'festera' de Xilxes