Castellón gana 13.639 habitantes por migraciones y siete de cada diez municipios crecen

El saldo migratorio provincial fue positivo en todas las comarcas, impulsado sobre todo por la migración exterior, aunque 35 localidades siguen perdiendo población en el balance entre inmigración y emigración

Las posibilidades de empleo influyen en la capacidad de atracción de los municipios

Las posibilidades de empleo influyen en la capacidad de atracción de los municipios / MIGUEL ANGEL GRACIA

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Siete de cada diez municipios de la provincia de Castellón tienen un saldo migratorio positivo, lo que supone que ganan población gracias a las migraciones. A pesar de ello, 35 localidades castellonenses están en números rojos en términos migratorios, porque se van más de los que vienen, tanto del extranjero como de otras provincias.

Este es un mapa coroplético que muestra el saldo migratorio por municipios.

La provincia de Castellón ganó población gracias a las migraciones en 2024. En concreto, el saldo migratorio fue de +13.639 personas por los movimientos residenciales del último año analizado de los que 11.896 son extranjeros, según los datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) hechos públicos esta semana. La clave está en la migración exterior, que aportó +10.725.

En el mapa municipal, el balance también es mayoritariamente favorable: siete de cada diez municipios presentan un saldo migratorio positivo. Sin embargo, 35 localidades continúan “en rojo” porque se van más personas de las que llegan, tanto desde otras provincias como hacia o desde el extranjero.

📌 Claves en un vistazo

  • Saldo migratorio total (2024): +13.639
  • Saldo por migración exterior (2024): +10.725
  • Saldo por migración interior (2024): + 2.914
  • Municipios con saldo exterior positivo: 90 (66%)
  • Municipios con saldo exterior en equilibrio: 23 (0)
  • Municipios con saldo exterior negativo: 22
  • Municipios con saldo migratorio total negativo: 35

Todas las comarcas, en verde

Los datos del IVE reflejan que todas las comarcas castellonenses cerraron 2024 con saldo migratorio positivo, aunque con intensidades distintas. Las zonas costeras y las limítrofes con Valencia fueron las más beneficiadas.

Saldo migratorio anual por comarcas (porcentaje)

Saldo migratorio comarcal

Saldo migratorio comarcal / IVE

  • Alto Palancia: +2,5%
  • Plana Alta: +2,4%
  • Plana Baixa: +2,2%
  • Baix Maestrat: +2,1%
  • Alto Mijares: +1,0%
  • Alcalatén: +0,8%
  • Maestrat: +0,3%
  • Els Ports: +0,1%

Los municipios que más crecen

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, el mayor saldo migratorio porcentual lo registra Burriana.

Mayores saldos migratorios porcentuales (municipios +20.000 hab.)

  • Burriana: +3,2%
  • Castelló: +2,3%
  • Almassora: +2,2%
  • Benicarló: +2,1%
  • Onda: +1,8%
  • Benicàssim: +1,3%
  • la Vall d’Uixó: +1,3%
  • Vinaròs: +1,3%
  • Vila-real: +1,1%

Ranking en términos absolutos (habitantes)

  • Castelló: 4.163
  • Burriana: 1.191
  • Vila-real: 1.119
  • Orpesa: 863
  • Benicarló: 638
  • Almassora: 625
  • Onda: 455
  • la Vall d’Uixó: 413
  • Moncofa: 407
  • Vinaròs: 391
  • Peñíscola: 316
  • Nules: 284
  • Benicàssim: 270

Saldo exterior: dos de cada tres municipios, en positivo

En el balance con el extranjero, Castellón registró un saldo de +10.725 habitantes. De los municipios, 90 tuvieron saldo exterior positivo (66%, “dos de cada tres”), 23 quedaron en equilibrio (cero) y 22 registraron saldo negativo.

Municipios con mayor saldo exterior (habitantes)

  • Castelló de la Plana: 4.122
  • Burriana: 871
  • Vila-real: 829
  • Benicarló: 769
  • Orpesa: 603
  • Vinaròs: 394
  • Almassora: 393
  • la Vall d’Uixó: 258
  • Onda: 235
  • Nules: 228
  • Moncofa: 219
  • Alcalà de Xivert: 189
  • Segorbe: 177
  • Peñíscola: 165

Análisis: urbanización y éxodo rural

El profesor del departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I, Francisco Javier Soriano, interpreta que estas cifras ratifican una tendencia histórica iniciada “hace más de 50 o 60 años”: éxodo rural y urbanización.

Según su valoración, los municipios que más población ganan por desplazamientos residenciales son los litorales y las grandes ciudades de la franja prelitoral, como Onda o la Vall d’Uixó. “Las ciudades y los entornos urbanos continúan actuando como auténticos aspiradores de población”, señala.

En el lado opuesto, los 35 municipios con pérdidas serían, “obviamente”, los más rurales, alejados de ciudades, más aislados y con menor atractivo económico, donde la población tiende a no fijar residencia por falta de dotaciones y comunicaciones suficientes.

Los municipios que pierden población (saldo migratorio negativo)

Saldo (habitantes)

  • -1: Benafigos; Castillo de Villamalefa; Herbers; Pavías; Portell de Morella; Toga; Toro (El); Torralba del Pinar
  • -2: Ayódar; Villores
  • -4: Argelita; Tales; Tírig; Vallat; Villanueva de Viver
  • -5: Alcudia de Veo
  • -6: Arañuel; Fuente la Reina; Torre d’en Doménec (la)
  • -7: Xodos/Chodos; Sot de Ferrer
  • -8: Benassal; Castellfort; Vistabella del Maestrat
  • -9: Ludiente; Pobla de Benifassà (la)
  • -10: Cinctorres; Jana (la); Sacañet; Torrechiva
  • -11: Cervera del Maestre
  • -13: Atzeneta del Maestrat
  • -15: Catí
  • -16: Todolella
  • -20: Costur

Principales nacionalidades

Las principales nacionalidades que protagonizaron las llegadas desde el extranjero fueron Marruecos (1.940), Colombia (1.589), Rumanía (917), Ucrania (841) y Venezuela (568), mientras que los principales destinos de quienes salieron de España desde Castellón fueron Rumanía (1.887), Marruecos (981), Colombia (687) y Ucrania (556).

