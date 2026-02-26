Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Castellón hoy: el accidente de la AP-7 aún causa incidencias

Las incidencias en las carreteras de la provincia

Imagen del accidente múltiple en la AP-7 en Castellón, el miércoles.

Imagen del accidente múltiple en la AP-7 en Castellón, el miércoles. / Toni Losas

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Según el mapa de incidencias (fuente DGT) para Castellón, con datos actualizados a las 8.44 horas, constan 22 incidencias activas en 9 carreteras.

AP-7 (6 incidencias)

  • Obras: La Renegà → El Balcó, km 412–411, sentido decreciente, arcén cerrado.
  • Obras: Salida en Torreblanca, km 392–391,5, sentido decreciente, arcén cerrado.
  • Obstáculo fijo (avería): Alquerías (zona “ALQUERIAS VALENCIA”), km 448,134, sentido decreciente.
  • Obstáculo fijo (accidente): Chilches/Xilxes, km 457,987, sentido creciente.
  • Obstáculo fijo (accidente): Moncofa, km 455,003, sentido creciente.
  • Obstáculo fijo: Almenara, km 463,989, sentido creciente.

CV-10 (3 incidencias)

  • Obras: La Salzadella → Sant Mateu, km 75–81,9, sentido creciente, carril derecho e izquierdo cerrados.
  • Obras: Vilanova d’Alcolea → la Jana, km 55–90,4, sentido creciente, arcén cerrado.
  • Obras: Benlloch → les Coves de Vinromà, km 48,1–62,8, sentido creciente, corte móvil.

N-340a (4 incidencias)

  • Obras (nivel rojo): Vinaròs, km 1052,3, sentido creciente.
  • Obras (nivel rojo): Vinaròs → Benicarló, km 1051,1–1048,5, sentido decreciente, CORTE TOTAL.
  • Obras (nivel rojo): Vinaròs, km 1051,2–1052,4, sentido creciente, CORTE TOTAL.
  • Obras (nivel rojo): Vinaròs, km 1052,4–1051,2, sentido decreciente, CORTE TOTAL.

N-225 (3 incidencias)

  • Obras: Castellón de la Plana, km 49,35, sentido creciente.
  • Límite temporal de anchura (por obras): cruce en Castellón de la Plana, km 49,5–49,4, sentido decreciente.
  • Límite temporal de anchura (por obras): cruce en Castellón de la Plana, km 49,4–49,5, sentido creciente.

CV-15 (1 incidencia)

  • Obras: Santa Elena → Vilafranca del Cid, km 59–62,3, sentido creciente, carril derecho e izquierdo cerrados.

CV-132 (1 incidencia)

  • Obras: Sant Mateu, km 3–4, sentido creciente, carriles cerrados.

CV-18 (1 incidencia)

  • Obstáculo fijo (accidente): Burriana, km 10,331, sentido creciente.

N-340 (2 incidencias)

  • Obras: Vila-real, km 967,3, sentido creciente.
  • Obras: cruce en Nules, km 957, sentido creciente, estrechamiento de carriles.

CV-21 (1 incidencia)

  • Obras: Pla de la Marquesa, km 12, sentido creciente.

