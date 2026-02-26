La Universitat Jaume I concede distinciones extraordinarias a Pilar Dolz, Fundación Le Cadó y Julia Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I ha aprobado este jueves la concesión de las distinciones extraordinarias a Pilar Dolz Mestre, por su compromiso cultural; a la Fundación Le Cadó, por su compromiso social, y a Julia Sevilla Merino por su compromiso con la igualdad de género.

Pilar Dolz

Pilar Dolz Mestre es una de las figuras más decisivas y apasionadas del panorama cultural contemporáneo de Castelló. Artista, grabadora y galerista, su trayectoria es el testimonio de una entrega absoluta a la democratización del arte y a la vertebración de un pensamiento crítico a través de la estética. Formada en la Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona y en la prestigiosa escuela de grabado del Istituto Statale d'Arte d'Urbino (Italia), Dolz destacó rápidamente como una artista de una sensibilidad excepcional. Especializada en el grabado calcográfico, su obra, caracterizada por un dominio técnico impecable y una poesía visual profunda, ha sido expuesta tanto a nivel nacional como internacional. El año 1974 fundó en Castelló la Galería Cànem.

Fundación Le Cadó

La Fundación Le Cadó, entidad sin ánimo de lucro, se ha consolidado como un referente esencial en la lucha contra el cáncer de mama en la Comunidad Valenciana, destacando por una filosofía clara: la solidaridad no solo tiene que acompañar, sino que tiene que financiar soluciones reales.

La fundación focaliza sus esfuerzos en el apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y en la recaudación de fondos para la investigación. Su compromiso social se vertebra en la visibilización, es decir, romper el tabú y ofrecer una red de apoyo emocional e informativo.

La Fundación ha financiado de manera continuada proyectos de investigación liderados por investigadores de la UJI. Uno de los más relevantes se centra en cómo el ejercicio físico mejora la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes en tratamiento de quimioterapia. Además, La Fundación actúa como puente para que el estudiantado y el personal investigador de la UJI vean su tarea reconocida y valorada por la sociedad castellonense.

Julia Sevilla

Julia Sevilla Merino es una figura imprescindible para entender la evolución del derecho con perspectiva de género en España. Jurista, feminista y referente académico, su trayectoria ha estado dedicada a demostrar que la democracia no es plena si no garantiza la representación y los derechos efectivos de las mujeres en todas las esferas del poder.

Licenciada y doctora en Derecho por la Universitat de València, Julia Sevilla fue una de las primeras voces que, desde la academia, cuestionó la neutralidad del derecho. Como profesora de Derecho Constitucional, ha sido una pionera en el análisis de la paridad como elemento de calidad democrática. Su tarea ha sido fundamental para el impulso de las políticas públicas de igualdad, asesorando y participando en la redacción de marcos normativos que hoy se consideran fundamentales. También por contribuir al liderazgo asociativo como fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias y miembro activa de varias redes de juristas feministas.

Reglamento de mecenazgo

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UJI también ha aprobado la modificación del Reglamento de Mecenazgo y Cátedras de la Universitat Jaume I, normativa que regula el esquema de colaboración de la Universitat y otras entidades públicas y privadas, con diferentes modelos de cooperación, adaptados a una amplia variedad de intereses y entidades.

El patrocinio es un apoyo financiero o material por parte de empresas o instituciones en la universidad, con unas contraprestaciones directas en publicidad, para la realización de actividades o acontecimientos universitarios.

El mecenazgo, a su vez, se define como un apoyo económico o de otro tipo por parte de personas, empresas o instituciones en la universidad, sin contrapartida directa, para la realización de proyectos o actividades que presentan un carácter de interés general.

El objetivo del programa es conseguir los recursos necesarios para sufragar total o parcialmente los proyectos y actividades no curriculares de la UJI. Por otro lado, las cátedras o aulas son fórmulas de relación permanente entre la Universitat y una institución pública o privada con el fin de llevar a cabo actividades de interés general en el campo de la investigación, la innovación, la formación y la divulgación científica.