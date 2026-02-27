Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón

Marzo arranca con giro de guion en el cielo de la Comunitat Valenciana, con Castellón mira de reojo al paraguas ante las inminentes fiestas de la Magdalena. Aemet ha anunciado un cambio de tiempo a partir de este sábado, tras la “tregua” de los últimos días: aumentarán las nubes y vuelven las precipitaciones, con un ambiente más desapacible por la combinación de nubosidad y viento de gregal y levante. La propia agencia avisa de que el viento del nordeste podría reforzarse el próximo martes, un detalle que suele marcar la diferencia en el litoral.

En la predicción de Aemet para el sábado 28 de febrero, se espera cielo con intervalos de nubosidad alta y nubosidad baja en litorales y prelitorales a primeras horas, con tendencia a nuboso de oeste a este. No se descartan precipitaciones en el interior. Para el domingo 1 de marzo, Aemet apunta intervalos de nubes bajas en general y nubosidad media en el litoral. No se descartan precipitaciones débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante, más probables por la mañana. El lunes 2, el panorama se mantiene: cielo nuboso y probables precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, pero con el paso de los días las lluvias sí llegarán a Castellón.

Esta es la probabilidad de lluvias en la provincia de Castellón este martes. / Aemet

Aemet advierte de que, para la semana del 2 al 8 de marzo, la incertidumbre es muy alta, como es habitual en pronósticos a tantos días. Con la información disponible, podría ser un período con temperaturas en torno a los valores propios de la época y en el que el paso de frentes daría lugar a precipitaciones en buena parte de la Península. Eso sí: el organismo subraya que el pronóstico podría variar significativamente en próximas actualizaciones.

Castellón: porcentajes altos de lluvia

En los mapas de probabilidad de precipitación de Aemet para la provincia, el escenario apunta a que el agua podría rondar cifras elevadas: en Castelló de la Plana, la probabilidad aparece en torno al 65% para el martes y sube al 75% para el jueves, con puntos de la costa y del interior moviéndose también en valores altos según la Aemet.

Noticias relacionadas

Pronóstico para los primeros días de Magdalena. / eltiempo.es

Con la Magdalena (del 7 al 15 de marzo) en el horizonte, el pronóstico de eltiempo.es para los primeros días dibuja un arranque claramente húmedo: en su previsión aparecen acumulados de 24,3 mm el sábado 7, 10,2 mm el domingo 8 y cantidades menores en los días siguientes, con máximas alrededor de 17–20 ºC.

El tiempo en Castellón