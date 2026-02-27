Conectividad aérea
El aeropuerto de Castellón da a conocer su catálogo de rutas para la temporada de verano
La instalación difunde entre las agencias de viajes las 16 conexiones regulares programadas
El aeropuerto de Castellón da a conocer su catálogo de rutas para la temporada de verano con el fin de potenciar el uso de las 16 conexiones programadas este año, el mayor número de la historia de la infraestructura.
Aerocas, para ello, ha realizado una acción promocional dirigida a agencias de viajes en Castelló, en la que ha participado la nueva directora general de Aerocas, Raquel París; y que ha contado con la colaboración de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav) y también han participado las compañías Iberia y Air Nostrum.
"Aliado estratégico"
Raquel París ha explicado que las agencias de viajes son un “aliado estratégico” para el aeropuerto, “en su condición de prescriptoras turísticas”, de ahí la importancia de que “dispongan de información actualizada sobre las conexiones y servicios que ofrecemos, a fin de que puedan trasladarla a sus clientes, que son potenciales usuarios del aeropuerto”.
Al respecto, la directora general ha detallado que el aeropuerto operará 16 conexiones regulares en la temporada de verano, que arranca a final de marzo. Por una parte, se mantienen las 14 rutas de 2025: Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca. A estas se añadirán, a partir de junio, dos nuevas líneas a Manchester y Bolonia.
La conjunción de todas las 16 rutas regulares va a suponer que el aeropuerto disponga en 2026 de la mayor operativa de su trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y 400.000 plazas ofertadas. El aeropuerto tiene como objetivo superar este año los resultados de 2025, en que logró su récord de pasajeros con más de 318.000.
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- La Conselleria quiere revolucionar la Educación Primaria: matemáticas, valencià y castellano coparán la mitad de horas de clase
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Tren cancelado y sin medios alternativos': el aviso a los usuarios del corredor mediterráneo en Castellón
- Un proyecto de obra en Castellón se hace eterno, con casi 25 años de espera
- Aemet adelanta cambios para este fin de semana: Este será el tiempo en Castellón
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona