El aeropuerto de Castellón da a conocer su catálogo de rutas para la temporada de verano con el fin de potenciar el uso de las 16 conexiones programadas este año, el mayor número de la historia de la infraestructura.

Aerocas, para ello, ha realizado una acción promocional dirigida a agencias de viajes en Castelló, en la que ha participado la nueva directora general de Aerocas, Raquel París; y que ha contado con la colaboración de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav) y también han participado las compañías Iberia y Air Nostrum.

"Aliado estratégico"

Raquel París ha explicado que las agencias de viajes son un “aliado estratégico” para el aeropuerto, “en su condición de prescriptoras turísticas”, de ahí la importancia de que “dispongan de información actualizada sobre las conexiones y servicios que ofrecemos, a fin de que puedan trasladarla a sus clientes, que son potenciales usuarios del aeropuerto”.

Acto con las agencias de viajes celebrado en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Al respecto, la directora general ha detallado que el aeropuerto operará 16 conexiones regulares en la temporada de verano, que arranca a final de marzo. Por una parte, se mantienen las 14 rutas de 2025: Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca. A estas se añadirán, a partir de junio, dos nuevas líneas a Manchester y Bolonia.

La conjunción de todas las 16 rutas regulares va a suponer que el aeropuerto disponga en 2026 de la mayor operativa de su trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y 400.000 plazas ofertadas. El aeropuerto tiene como objetivo superar este año los resultados de 2025, en que logró su récord de pasajeros con más de 318.000.